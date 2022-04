Az idei első salakmotorversenyre, a Húsvét Kupára gyűltek össze a Perényi Pál Salakmotor Stadion lelátóján a nézők nagypéntek délutánján. Összesen 16 motoros állt rajthoz a serlegért, köztük a Speedwolf Debrecen két salakosa, Magosi Norbert és Kovács Roland is.

A programot ezúttal is a kicsik futóbiciklis viadala nyitotta, majd fiatal tehetségek tettek néhány kört a pályán mielőtt elindult a Húsvét Kupa tizennyolc futamából az első. Az első körökben a hazai vaspapucsosok közül Magosi Norbert harmadik, míg Kovács Roland a második helyen érkezett be saját futamában. A verseny egyetlen hölgy résztvevője, Celina Liebmann is egy harmadik helyezést tudhatott magáénak. A szervezők újítottak a lebonyolításban, hiszen ezúttal nem pontokat, hanem helyezéseket számoltak.