A Debreceni VSC labdarúgócsapata 3–0-s vereséget szenvedett a címvédő Ferencvárostól az OTP Bank Liga 27. fordulójában a Groupama Arénában. A Loki ezzel 10. a tabellán, tehát csupán egy helyezéssel tanyázik a kieső zóna fölött hat fordulóval a vége előtt. A 12 csapatos NB I.-ben – főleg az idei szezonban – azonban érdemes az elfoglalt pozíción kívül egy-egy csapat többi mutatóját is megvizsgálni, hogy árnyaltabb képet kapjunk.

A piros-fehérek – ahogy már szó esett róla – egy helyre vannak a már kiesést jelentő 11. helytől; nézzük meg, hogy pontszámok tekintetében, hogyan fest ez a kép. A DVSC-nek hat pont az előnye a két utolsóéval – a Gyirmóttal és az MTK-val – szemben. Ők az eddigi 27 forduló alatt 26 egységet gyűjtöttek; talán nem nagy merészség kijelenteni, hogy ha továbbra is ezt a meccsenkénti durván egypontos átlagot hozzák, akkor nem fogják utolérni a hajdúsági együttest. Nem beszélve arról, hogy mind a két gárda lesz még ellenfele a Lokinak idén, azon összecsapásokon még a különbség növelésére is megvan minden esély. Ha egy kicsit fölfelé tekintünk a táblázaton, akkor láthatjuk igazán, hogy mit is jelent ez a jelenlegi hatpontos előnye a debrecenieknek az említett két együttessel szemben, hiszen a negyedik helyezett ZTE ennél csak eggyel több, mindössze hét egységgel van Joan Carrillo együttese előtt.

Ami miatt azonban még nem dőlhetnek hátra nyugodtan a Loki szurkolói, az egyrészt a csapat jelenlegi formája, másrészt pedig az a kiszámíthatatlanság, ami az OTP Bank Liga teljes idei szezonját jellemzi. Dzsudzsák Balázsék jól kezdték a tavaszi idényt, idegenben győztek a Videoton, a Puskás Akadémia, majd később a Paks otthonában is – mind a három igazi bravúrnak minősül. Az elmúlt öt fordulóban viszont mindössze 4 pontot gyűjtött a csapat, ezen idő alatt a hetedik pozícióból le is csúsztak a tizedikre.

Kiszámíthatatlan idény

És itt rögtön be is jön a számításba a már említett hektikusság, akár az eredményeket, akár bizonyos gárdák teljesítményét tekintve. Az Újpest például ritkán látható feltámadást produkál az elmúlt hetekben: a lilák a 20. játéknapot követően 18 ponttal álltak az utolsó helyen, de az azóta lejátszott 7 fordulóban megduplázták ezt a számot. Így 36-tal jelenleg már az ötödikek, és a pontokat tekintve is közelebb állnak a dobogóhoz, mint a kieső zónához. Ellentétes utat járt be azonban a Gyirmót, amely sorozatban 3 győztes meccsel kezdett tavasszal, azóta viszont már egyhetes nyeretlenségi szériában van. De említhetnénk itt a Fehérvár gárdáját is, amelyik bajnokaspiránsként kezdte az idényt, de a téli szünet óta – kimondottan rossz szériát produkálva – 10 meccséből hetet elveszített. Ezzel a Vidi természetesen az utolsó helyen áll a tavaszi szezonban.

A Loki helyzetét tekintve a bennmaradás teljes mértékben a csapat kezében van, s annak bebiztosítása felé hatalmasat lehetne lépni péntek este egy esetleges Gyirmót elleni győzelemmel. Én személy szerint – a szurkolók nevében is – csak azt kívánom, hogy az utolsó fordulóbeli MTK–DVSC-nek debreceni szempontból már semmilyen tétje ne legyen.

Bakos Attila