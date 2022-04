Harmadik mérkőzését is megnyerte a Kistext ellen a Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata a rájátszásban, így az ötödik helyért küzdhet. A DEAC labdarúgói hősies küzdelmet vívtak Kazincbarcikán, míg a kosarasok, az amerikai futballisták és a floorballosok pont nélkül maradtak – írja az unideb.hu.

Röplabda

Az ötödik helyért játszhatnak az Extraligában a DEAC férfi röplabdázói, miután pénteken és hétfőn is sikerrel vették a Kistext elleni mérkőzést, így összesítésben 3-0-ra nyerték a párharcot. A következő ellenfél a DKSE vagy a Kecskemét lesz. – Nagy izgalommal vártuk ezt a harmadik mérkőzést a 2-0-s előnyünk birtokában. Reményeinknek megfelelően alakult az eredmény, több játékos is kimagasló teljesítményt nyújtott, de a csapatösszhang is dicséretes volt. Gratulálok a fiúknak, nagyon elégedett vagyok velük – összegzett Fodor Antal vezetőedző. A női csapatunk szombaton a Miskolcot látta vendégül az NB II felsőházában. Borók Orsolyáék magabiztos játékkal 3:0 arányban diadalmaskodtak.

Kosárlabda

Harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett a DEAC-Tungsram az NB I. középszakaszában. Berényi Sándor együttese ezúttal a Naturtex-SZTE Szedeák otthonában maradt alul kilenc ponttal, 91-82-re. A mieinknek a találkozó véghajrájához közelítve még lehettek reális győzelmi ambícióik, azonban a kulcsmomentumokban a házigazdák tudtak higgadtabbak maradni. – Gratulálok a Szegednek! Ma egy jobb arcunkat mutattuk, ami a küzdést és a harciasságot illeti. Ha ezen az úton haladva még fejlődni tudunk, akkor kilábalhatunk ebből a borzasztó helyzetből. A távoli dobások hatékonysága volt a különbség a két csapat között, rengeteg üres dobást hibáztunk. A lepattanókban felülmúltak bennünket, ez több labdát is eredményezett a hazaiaknak. Akadtak ugyan biztató periódusok, de olyan helyzetben vagyunk, amikor ezek a meccsek nem jönnek össze. Remélem, ez megváltozik a jövőben – nyilatkozta a mérkőzést követően Berényi Sándor vezetőedző.

Labdarúgás

A DEAC futballistái igazi csúcsrangadón bizonyíthattak vasárnap délután, hiszen a listavezető kazincbarcikaiakkal csaptak össze idegenben. Az első félidő nagy küzdelmet hozott, ám gól nem született. A 45. percben nehéz helyzetbe került együttesünk, ugyanis komoly csetepatét követően a játékvezető Orosz Marcellt és Bidzilya Antont is kiállította, vagyis kilenc emberrel folytathattuk az összecsapást. A második játékrészben érthetően a védelemre helyezte a hangsúlyt csapatunk, amely hősiesen küzdve megúszta kapott gól nélkül, így 0-0-val zárult a találkozó. – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ekkor többször is labdát szereztünk az ellenfél védőharmadában. Aztán a szünet előtt két játékosunk is pirosat kapott. Talán jó döntést hozott a bíró, bár azt nem értem, hogy a barcikai labdarúgó miért úszta meg az esetet csak sárgával… A hosszabbításokkal együtt ötven percig futballoztunk kilenc emberrel, ami nem egyszerű feladat. Le a kalappal a fiúk előtt, hősies teljesítményt nyújtottak – összegzett Sándor Tamás vezetőedző.

Floorball

Hazai pályán 9-5-ös vereséget szenvedett a Komárom gárdájától a DEAC floorballcsapata a Salming OB I-ben. A fekete-fehérek jelenleg a negyedik helyen állnak a bajnokságban.

Amerikai futball

Nagy elvárásokkal nézett a Budapest Cowbells 2 elleni hazai összecsapás elé a DEAC Gladiators a TD Store Divízió I-ben. A cívisvárosiak vissza akartak vágni a tavalyi elődöntőben elszenvedett vereségért, ám sajnos ez nem sikerült, mivel a vendégek 21-12-re megnyerték a találkozót. - A Titans elleni mérkőzéshez képest ezúttal a védelmünk kiválóan szerepelt, de a támadósorunk alulteljesített. Nagyon sok eladott labdánk volt, amire a jövőben mindenképp oda kell figyelnünk, és a passzjátékunk sem működött olajozottan. Ami azonban pozitívum számomra, hogy a speciális egység hibátlanul teljesített – értékelte a találkozót Ty Rogers vezetőedző.