A DEAC-Tungsram férfi kosárlabdacsapata 86–83-as vereséget szenvedett az OSE Lions ellen a Tippmix NB I. középszakaszának első fordulójában szerda este. A mérkőzést remekül kezdték az egyetemisták, az első negyedben valósággal átgázoltak az oroszlányiakon, 28–16-ra vezettek tíz perc játék után. A folytatásban viszont a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést, és hozták a második, illetve harmadik etapot is. A hajrában a debreceniek visszahozták döntetlenre az összecsapást, de a hosszabbításban ismét a piros mezesek bizonyultak eredményesebbnek.

A találkozót követő sajtótájékoztatón a cívisvárosiak vezetőedzője, Berényi Sándor beszélt a látottakról. – Hihetetlen, hogy az elmúlt hetekben háromszor volt hárompontos előnyünk a végén, de mindannyiszor egalizált az ellenfél, majd a hosszabbításban meg is nyerte a mérkőzést. Hiába mondtam el mindannyiszor a srácoknak, hogy vigyenek be még egy faulutot, de nem voltak képesek rá. Ezt a meccset is a kezünkben tartottuk, ahogyan a Kecskemét és a Szeged ellenit is. Ha ezeken az összecsapásokon behúztuk volna a három győzelmet, akkor sokkal jobb lenne a hangulat a klub háza táján, de nem így történt – fogalmazott csalódottan a szakember.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Djordje Drenovac is értékelte teljesítményüket. – Rengeteg támadólepattanót engedtünk az oroszlányiaknak, ennek volt köszönhető, hogy elkezdtek kívülről hárompontosakat dobni. A végén már tíz egységgel is vezettek a vendégek, ekkor a csapatunk megmutatta a karakterét, összeszorított fogakkal küzdöttünk, ennek egyenlítés lett az eredménye. Ahogyan az edző is elmondta, ez a meccs a kezünkben volt, de nem sikerült lezárni, a Lions pedig még egyszer fordítani tudott. Nehéz ilyenkor mit mondani, meg kell találnunk a vereségünk okait, és jobban felkészülni a következő összecsapásra – zárta gondolatait a Debreceni Egyetem kosarasa.

A DEAC a következő fordulóban a Kecskemét otthonában vizitál jövő hét szerdán.

Arany Balázs