Az NB III. Keleti csoportjának 30. fordulójában megyei rangadót rendeztek, a Debreceni Egyetem futballcsapata az Aqua-General HSE-t fogadta hazai pályán szerda délután. A találkozót megelőzően a debreceniek a tabella második helyéről várhatták az összecsapást, míg a hajdúszoboszlóiak a negyedik pozícióból. Mindkét fél győzelemmel hangolt az egymás elleni meccsre, a kék-fehérek a Jászberényt győzték le 2–0-ra, a cívisvárosiak pedig a Tiszaújváros vendégeként nyertek 2–1-re.

Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban, már a nyolcadik percben előnybe kerültek. Al-Sheraji Rauf szerezte meg a felezővonalnál a labdát, majd megindult a HSE kapuja felé. A tizenhatos előterében átpasszolta Oliver Tochukwunak, aki beadta középre, a büntetőterületen belüli kavarodás után ismét Rauf elé pattant a labda, ő pedig a Bánhegyi Zoltán mellett a kapu bal oldalába lőtt. A folytatásban a debreceniek játszottak mezőnyfölényben, de komolyabb helyzetek nem alakultak ki, így a felek 1–0-s hazai előnnyel mehettek a félidei szünetre.

Forrás: Tóth Imre

A második játékrészben lendületesen kezdtek a felek, az első lehetőség a hazaiak előtt adódott. A vendégek kapuja előtt szerzett labdát a DEAC, majd Szabó Levente szúrta rá 18 méterről, ám a hosszúba tartó próbálkozást Bánhegyi védte. Az 59. percben szinte a semmiből büntetőhöz jutott a HSE egy buktatás után. Máté János állt a labda mögé, lövését azonban Tóth Dániel a kapufára tolta, így maradt az 1–0. A 71. minutumban a debreceniek biztosíthatták volna be a sikerüket, egy beadás után Trencsényi Bence készítette le a második hullámban érkező Csányi Ádámnak, ő pedig 11 méterről a bal kapufát találta el. A 86. percben az egyetemisták is büntetőhöz jutottak, Ibrahima Sidibe pedig magabiztosan a bal alsóba lőtt a jobbra vetődő kapus mellett, amellyel ki is alakult a 2–0-s végeredmény.

A kis Loki is pályára lépett szerda délután, ők a Törökszentmiklós vendégeként kaptak ki 4–2-re.

Vasárnap ismét pályán lesznek a Hajdú-Bihar megyei csapatok. A HSE a BKV Előrét fogadja, a DEAC a Kazincbarcika vendége lesz, míg a kis Loki a Hidasnémetit látja vendégül.

AB