A cívisvárosiak azzal az Újpesttel csapnak össze a DESOK-ban, amellyel késhegyre menő küzdelmet vívnak legalább a negyedik hely megszerzéséért a rájátszás Felső-házában. A fekete-fehérek esélyét növelheti, hogy ebben a szezonban eddig háromszor találkozott a két alakulat, kétszer megosztoztak a pontokon, egyszer pedig a hajdúságiak nyertek.

– Szinte mindenki felépült a csapatból, és ha nem is százszázalékosan, de hadra fogható. Szerencsére én is túl vagyok már teljesen a koronavíruson, vissza tudtam építeni magamat, sikerült visszaszereznem azt a 8 kilót, amit leszedett az amúgy sem túl vaskos testemről a betegség. Szinte csontvázként kezdtem újra az edzéseket, de most már teljesen rendben vagyok – adott helyzetjelentést a találkozó előtt a Naplónak Krajcsi Bence, a DEAC válogatott kapusa.

Az egyetemisták rosszul kezdték a rájátszást, a megszerezhető 12-ből mindössze egy pontot tudtak begyűjteni, ám ha hétfőn nyernek a lilák ellen, akkor máris visszavehetik a negyedik helyet, ami a bronzéremért folyó csatához elengedhetetlen.

A hálóőr hangsúlyozta tisztában vannak a téttel fel is vannak készülve az újpestiekkel vívott mérkőzésekre, hiszen a hétfői bajnoki után szerdán majd a Magyar Kupában is összecsap a két alakulat, majd később még a kupavisszavágón is.



– Elek Gergő vezetőedző is kihangsúlyozta ezeknek a meccseknek a jelentőségét. Az újpestieket sérülések és eltiltások miatt megfogyatkoztak az elmúlt időszakban, a hazai pálya borítása is nekünk kedvez, nekik egyáltalán nem fekszik. Riválisunknak erős kerete van, a brazil Lucas, Horváth Benedek, Harnisch Ákos, Suscsák Máté, vagy éppen a kapus Vámosi Marcell egyénileg is kiváló futsalosok, akik meghatározói a fővárosiak játékának. Úgy érzem, csapatként még nem teljesen forrtak össze, nekünk ezt kell kihasználnunk majd. Bár eddig veretlenek vagyunk velük szemben a bajnokságban, de intő jel lehet számunkra Veszprém elleni sikerük. Bár legutóbb talán három gólt is kaptak az üres kapus játékból, biztos vagyok benne, ha úgy alakul a mérkőzés ismét előveszik majd azt a taktikát. De nem félek ettől sem, mert úgy gondolom nekünk kifejezetten jól megy az 5 a 4 elleni védekezés. Győznünk kell, hogy végre elinduljunk felfelé abból a gödörből, amiben voltunk. Ehhez az kell, hogy mindenki maximális koncentrációval végezze a feladatát a neki jutó játékpercekben – adta ki a jelszót Krajcsi Bence.

A DEAC–Újpest futsalbajnokit hétfőn 18.30-tól kezdődik a DESOK-ban, a mérkőzést az egyetemisták YouTube-csatornája élőben közvetíti.

MSZ