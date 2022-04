Jó formában várhatta szombati mérkőzését a DASE megyei I. osztályú felnőttcsapata, Kovács Miklós tanítványai ugyanis az ezt megelőző három fordulóban gólt sem kaptak, a debreceniek sorrendben az Egyeket, a Berettyóújfalut és a Püspökladányt is két vállra fektették. Ezúttal ugyanakkor egy igencsak kemény erőpróba várt a gárdára, amelynek Bucz Bence és Nagy Levente hiányában kellett helytállnia a stabil középcsapatnak számító Sárrétudvari ellen, amely ősszel megtréfálta fiatal cívisvárosiakat.

Ezúttal is lendületesebben kezdtek a vendégek, de hamar kiegyenlítődött a játék képe, majd fokozatosan egyre nagyobb labdabirtoklási fölénybe került a DASE.

A hazaiak szépen kidolgozott akciók végén veszélyeztettek, míg a sárrétiek elsősorban a nagy bedobásokra, szögletekre és szabadrúgásokra apelláltak, amelyeket jól hatástalanított a debreceni védelem. Amikor kellett, mindkét kapus bravúrral avatkozott játékba, így a szünetig nem zördültek meg a hálók – írta a deac.hu.

A második játékrészt nagy elánnal indította a DASE, s az első találatra sem kellett sokat várni, Csák Zsolt kapott remek indítást, majd remek helyzetfelismeréssel, a kapunak háttal állva szerzett vezetést a debrecenieknek. Nem sokkal később egy jogos büntetőt is gólra váltott Csák, ám a kétgólos hátrány ellenére nem adta fel a Sárrétudvari, amely előbb Kiss Dávid révén szépített, majd tizenegyesből egyenlített is. Az utolsó tíz perc tehát döntetlen állásról kezdődött, s sokáig úgy tűnt, hogy megosztoznak a pontokon a felek, ám a rendes játékidő végén érkezett a csereként beállt Szabó János, aki egy szép támadás végén elemi erővel a léc alá bombázott, gólja pedig három pontot ért a debrecenieknek. A DASE 3–2-es győzelmével megszilárdította hatodik helyét a tabellán, Kovács Miklós tanítványai egy hét múlva a Hajdúnánás otthonában lépnek pályára.

Megyei I. osztály, 24. forduló

DASE–Sárrétudvari KSE 3–2 (0–0)

DASE: Polyák – Nagy B., Rácz N., Molnár B. (Dobos Á., 90.), Győri (Jihnjuk, 88.), Csák (Takács T., 69.), Éder G., Kiss L. (Kovács M., 92.), Balogh B., Hamza (Siyabonga, 59.), Éder B. (Szabó J., 57.)

Gólszerzők: Csák (57., 63. – a másodikat 11-esből), Szabó J. (89.)

Kovács Miklós: Már az első félidőben is adódtak lehetőségeink, a szünet után azonban nagyobb erőket mozgósítottunk a gólszerzés érdekében, aminek meg is lett az eredménye. Kétgólos hátrányban ritmust váltott a Sárrétudvari, a negyedórán át tartó rossz periódusunkban kétszer is betaláltak a vendégek, akik főként mélységi indításokkal, ívelésekkel és nagy bedobásokkal veszélyeztettek. Szerencsére az egyenlítés után sem törtünk meg, becsülettel mentünk előre, a mutatott játék és a hozzáállás alapján pedig megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.