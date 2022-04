A Kékszalag teljesítése nem a végcél volt, hanem egy út kezdete – fogalmazott Sipos Zoltán, a debreceni vitorlázó, aki tavaly teljesítette először a legnagyobb tradíciójú Balaton-kerülő versenyt. A 48 esztendős sportolóról tavaly augusztusban írt a Hajdú Online, s most arra voltunk kíváncsiak, hogyan készült fel az előttünk álló 2022-es versenyszezonra az általa alapított Chili Sailing Team.

Ápolni, törődni kell vele

– A tavalyi év vége, azaz a 2021/22-es téli szezon várakozásomon felül izgalmasra sikerült. Volt némi fenntartásom, hogy a nyári, meleg napsütésben töltött futamok után vajon hány versenyzőtársamat látom lelkesen vízre szállni a hidegebb napokon is, de végül kellemesen csalatkoztam. A Balaton valóban él ősszel, sőt télen is, amit a nagy létszámú nevezési lista bizonyít. A Szüreti Regatta embert próbáló verseny volt csapatunk számára, mivel kimondottan „nagy szeles” futam volt, aminek eredményeképp a már előző versenyeken komolyan elhasználódott nagyvitorlánk megadta magát: a balatoni „pöffös” szél nyerte a párharcot, a vitorlánk elszakadt. Ám büszkeséggel töltött el, hogy a csatát elvesztettük, de a háborút megnyertük, hiszen teljesítettük a versenyt – kezdte a beszélgetést Sipos Zoltán. – A vitorlacsere mellett a téli karbantartási feladatok is munkát adtak nekünk. Azt mondják, hogy a hajó a lelkét a víz alatt viseli, éppen ezért ott is ápolni, törődni kell vele. Ennek megfelelően megejtettük a kisebb javításokat, csiszolásokat, megújítottuk a test védőrétegét, azaz elvégeztünk sok apró, de korántsem elhanyagolható feladatot. Sokakban felmerülhet a kérdés, ha a hajót felkészítjük az idényre, a vitorlázó fizikai kondícióit nem kell-e magasabb szintre emelni? Úgy gondolom, balatoni viszonylatban a vitorlázás nem igényel semmi extra fizikai felkészülést egy átlagos edzettségi szinten felül. Viszont sokkal fontosabbnak tartom a szellemi összeszedettséget, felkészültséget.

Sipos Zoltán ugyanazzal a hajóval versenyez idén is, mint tavaly

Nincs ok a változtatásra

A cívisvárosi vitorlázó elárulta, idén ugyanazzal a hajóval szeli majd a habokat, mint tavaly. – Chilit – mert ez a neve –, a 8 méteres carbon CODE8 vitorlást semmiért nem cserélném le! Az elmúlt idényben nagyon összeszokott a hajó és a legénység. A versenyek alatt megszületett az a rutin és összhang, ami jó előérzetet kelt bennünk az idei szezon eredményeire gondolva – fogalmazott, majd kitért a legénység összetételére. – Jó hajós profin működő dolgon miért változtatna? A csapatunk kemény magja megmaradt, lényegi dolog annyi változott, hogy erősödtünk egy nagyon tapasztalt női vitorlázóval Rita személyében, aki a foredecken (a hajó elején) fog segíteni a gennaker és CODE0 vitorlák kezelésében. Több csapattagunk esetenként más hajókon is vállal mancsaft feladatokat, így a plusz rutin és tapasztalat szintén új szintet hoz majd. Számításom szerint 6-7 olyan vitorlázótárssal tudok számolni az előttünk álló szezonban, akik a viadalokon és azt megelőzően, az edzéseken részt tudnak venni. Ez azért ideális, mert megmérettetésekként, széltől függően, 2-4 fő szükséges a hajó kiváló hatékonyságú vezetéséhez. Így biztosan a legfelkészültebb társaimmal tudok versenyezni minden futamon. Természetesen attól sem zárkózom el, ha esetleg valamelyik leendő szponzorunk szeretne aktívan is részt vállalni a csapat sikereiben, hiszen ez bevett szokás ebben a sportágban. De persze a létszámstratégia mindig a verseny előtti napokban dől el végleg, az időjárás, a felkészültség maximális figyelembe vételével.

Felkészülve, felpaprikázva

Sipos Zoltán elmondta, februárban Horvátországban, míg pár hete a Kanári- szigeteken próbálta fejleszteni tudását. A tengeri hajózások által felbecsülhetetlen tapasztalatokkal gazdagodott a változó időjárásnak köszönhetően. A sportember áprilisban még tervez egy adriai túrát, hogy még felkészültebben és sikerre éhesen vághasson bele a 2022-es balatoni idénybe. Az előzetes, de még nem konkrét versenynaptár alapján nagyjából 10-12 versenyen vesz majd részt a Chili Sailing Team, s természetesen ebben a tervben benne vannak a nagyobb megmérettetések, azaz a Kékszalag, a Bahart Regatta és a vitorlás szövetség által megrendezendő kerülő futamok.

– A tavalyi év – amellett, hogy jó eredményeket értünk el – az összeszokás jegyében telt, értem ezalatt a hajó és a legénység, illetve a csapat összecsiszolódását. A hajó minden apró rezdülésének megismerése, kezelésének elsajátítása nem elhanyagolható feladat, éppen ezért erre nagy hangsúlyt fektettünk. De a munkát elvégeztük, az időt rászántuk, így nem titkolom: az idei szezonban már, a chili névhez méltó módon, felpaprikázva a feszítő energiáktól egyre jobb helyezések elérése az egyértelmű cél. Feltett szándékunk megszorongatni a tapasztaltabb, nagyobb versenyzői múlttal rendelkező vitorlázó társainkat. Elszántak vagyunk, és úgy gondolom, most már a tapasztalat is sokkal nagyobb, így a jó eredmények rajtunk biztosan nem fognak múlni.

Boros Norbert