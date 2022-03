A férfi futsal NB I. felsőházi rájátszásának negyedik fordulójában az MVFC a Veszprém otthonába látogat szerda este. A berettyóújfaluiak két mérkőzésen vannak túl a szezon második részében, előbb a DEAC-ot győzték le 3–2-re idegenben, majd a Haladástól kaptak ki 4–2-re az előző körben. Így jelenleg a tabella második helyén állnak Trencsényi János tanítványai hét egységgel. A veszprémiek szintén két találkozón vannak túl a rájátszásban, a szombathelyiektől 2–0-ra, míg az Újpesttől 7–6-ra kaptak ki.

Az együtteseknek most volt egy bő hetük felkészülni a mérkőzésre, hiszen a magyar válogatott Horvátországban edzőtáborozott és megnyert két meccset. Egyébként az MVFC is érdekelt volt a nemzeti csapatot illetően, hiszen Rábl János, valamint Nagy Imre is meghívót kapott az összetartásra. A Mezei-Vill legutóbb január végén találkozott a Veszprém együttesével, akkor a berettyóújfaluiak 3–1-re győztek.

A szerdai bajnokit megelőzően Nagy Imre, az MVFC válogatott futsalosa beszélt várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – A legutóbbi találkozásunkkor igazi csapatként küzdöttünk, akkor ez volt a győzelem kulcsa. A Veszprém otthonában sohasem könnyű nyerni, hiszen remek gárdáról van szó, illetve a szépszámú szurkolótáboruk is kiváló hangulatot teremt a csarnokukban. Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk a Haladás ellen, de megvoltak a lehetőségeink a győzelemre. Sajnos azon az összecsapáson egyéni hibákból kaptuk a gólokat, amelyek elkerülhetőek lettek volna. Továbbá az összecsapás fordulópontjaiból nem jöttünk ki jól. De mutatta a csapatunk erejét, hogy 3–1 után sem adtuk fel, szépítettünk, és a végéig ott volt az esély a pontszerzésre. Reméljük, a hétközi bajnokin sikerül javítanunk – fogalmazott a játékos.

Nagy Imre beszélt a múlt heti válogatott összetartás élményeiről is. – Az odavezető út hosszúra nyúlt, mert a határnál másfél órát kellett várakoznunk, de végül szerencsésen megérkeztünk, és egy csodálatos szálloda várt minket. Az első két napon két edzésünk volt, majd Norvégia és San Marino válogatottjával játszottunk, mindkét összecsapáson magabiztos győzelmet arattunk. Összességében remek hangulatban telt ez a néhány nap, és a minitornát is megnyertük, ráadásul Dróth Zoltán lett a gólkirály. Ez jól mutatja a csapat erejét, hogy minden címet mi hozhattunk haza. Külön öröm számomra, hogy Norvégia ellen betaláltam, nagy élmény volt számomra ismét eredményesnek lenni címeres mezben. Hétfőn hajnalban értünk haza, és aznap pedig már edzésünk volt, illetve kedden indultunk Veszprémbe, szóval nem sokat tudtunk Rábl Jánossal pihenni, de természetesen ez nem lehet kifogás – zárta gondolatait Nagy Imre.

A Veszprém–Mezei-Vill összecsapást szerdán 18 óra 30 perctől rendezik a Március 15. úti Sportcsarnokban.

Arany Balázs