A Ragadozó Kupán vettek részt Rácz Kickboxing Team harcosai vasárnap. A hajdúsági klub 3 versenyzője kapott meghívást a veresegyházi eseményre. A mérkőzéseket Mórádi Zsolt tízszeres kick-box világbajnok és a WAKO világszövetség elnökségi tagja is megtekintette.

Az esti gála előtt a rendezők az utánpótlás korosztály számára is lehetőséget biztosítottak a megmérettetésen.

Forrás: Rácz Kickboxing Team

Az iskolás csoportokból light contact szabályrendszerben itt bunyózott a kabai Fazekas Ambrus Dániel és a nádudvari Kiss Ákos is. A fiatalok nyolc éves korukat meghazudtolóan versenyeztek, és mindketten elsők lettek. A gálán Nagy Tamás junior full contact szabályrendszerben 57 kilogrammban indult a helyiek versenyzője, Czégény Erik ellen. Nagy Tamás a ringben ugyanúgy sziporkázott, ahogyan tatamin is szokott, és végig dominálva, kiváló lábtechnikáját kihasználva győzedelmeskedett egyhangú pontozással ellenfelével szemben, kire egyszer számolni is kellett.

A fiatalokat ezúttal is Rácz Krisztián edző és Rácz Lajos egyesületi elnök segítette a versenyen.

Forrás: Rácz Kickboxing Team

A klub folytatja tovább a felkészülését a megmérettetésekre. Legközelebb április elején Mogyoródra utaznak egy nemzetközi tékvandó versenyre, majd április 23-án a hazai rendezésű V. Nádudvari Gasztro Kupán fognak szerepelni a hajdúsági harcosok.

HBN