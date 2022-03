A DEAC jégkorongosai ismét Csíkszeredába látogattak péntek este, miután a második debreceni mérkőzésen összesítésben feljöttek 3–1-re az Erste Liga négy győzelemig tartó elődöntős párharcában. Az egyetemi alakulat egy soha nem látott bravúr felé tette meg az első lépést, hiszen korábban még egyetlen csapatnak sem sikerült 3–0-s hátrányból fordítania egy Erste Liga-elődöntőben.

Mindkét oldal támadói meglehetősen fegyelmezett védekezéssel néztek szembe a kapuk előtt. Azonban a 15. percben Dmitrii Karmaev indult meg a Csíkszereda egy rosszul időzített cseréjét kihasználva. A jobb szélről egy kellemetlen lövést eresztett meg, amit Adorján még védett, viszont a kipattanóra tökéletesen érkezett Mazzag Dániel és közelről a hálóba pofozta a korongot. Ezzel a vendégek 1–0-s vezetésénél vonulhattak az együttesek az első szünetre.

A pihenőről nagy lendülettel jöttek vissza az erdélyi hokisok, odaszögezték a cívisvárosiakat a harmadukba, Hetényinek több alkalommal is nagyot kellett mentenie. Az hozott fordulatot, hogy Denis Kulyest egy könyökös miatt 2 perc kényszerpihenőre küldték a játékvezetők. Eleinte úgy nézett ki, hogy sokat nem profitál a DEAC az emberelőnyből, azonban néhány másodperccel a hazaiak kiegészülése előtt Jordan Klimek passzolt a középen érkező Berta Ákosnak, aki tökéletesen lőtte ki a hosszú felsőt megduplázva ezzel a debreceni vezetést. A hazaiak továbbra is kitartóan igyekeztek feltörni a vendégek fegyelmezett védekezését. A Sport Clubnak is egy emberelőny hozta meg az áttörést, Vedran Bogesics kiállítását követően Evgenii Skachkov eresztett meg egy távoli lövést, és mivel Láday Tamás nagyon okosan beállt Hetényi elé, ezért becsorgott a pakk a lábak között.

A végét nem bírták

Az utolsó harmadot is elszántan kezdte a hazai gárda, igyekeztek nagy nyomást helyezni debreceni kapura, de rendre helytállt Hetényi Zoltán. Egészen az 50. percig bírták ezt a vendégek, akkor David Stach adott középre, ahol az érkező Sofron István egészen közelről talált be. Az egyetemisták válasza másfél percen belül érkezett, Berta lövése pattant ki Adorjánról, amit Sági Martin küldött vissza hosszú felsőbe. Folytatódott az adok-kapok, ezúttal Stach volt a befejező a szeredaiaktól és egyenlített 3–3-ra. A Csíkszereda kihasználva az egyenlítés adta lendületét 3 perccel a vége előtt a meccsen először megszerezte a vezetést Skachkov révén, aki aztán az utolsó percben még egy üres kapus gólt is szerzett. Közel volt az újabb győzelemhez a DEAC, de a Csíkszereda felőrölte a debrecenieket és 5–3-ra nyert a végén, ezzel bejutva az Erste Liga döntőjébe. A vereség ellenére minden dicséretet megérdemelnek Hetényi Zoltánék, akik a tavalyi után ismét magyar bajnoki ezüstérmet szereztek.

Bakos Attila