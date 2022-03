Az ünnepségen Papp László polgármester elmondta, részben ötletgazdakén és egyéb vonatkozású érintettként is nagy örömére szolgál, hogy többéves előkészítés után sikerült életre hívni az üzleti klubot.

– A DVSC a helyi emberek számára része a debreceni identitásnak. Ha a városunkkal kapcsolatban szavakat, kifejezéseket szeretnénk mondani, akkor a Nagytemplom, a Nagyerdő és néhány nevezetes identitáshoz tartozó fogalom mellett egészen biztosan ott van a DVSC is. Amikor a DVSC Businness Club gondolata megfogalmazódott, akkor az volt a szándék, hogy szervezzük meg azoknak az együttműködését akik akarnak, hajlandók és tudnak tenni a Lokiért. Ez egyben egy hívószó is. Szeretném, ha az üzleti klubhoz való tartozás presztízs lenne, mint ahogy ez a most kialakított VIP-páholy is sugallja – hívta fel a figyelmet Papp László.

Kósa Lajos, a DVSC Egyesület elnöke kiemelte, a Lokinak óriási tradíciója van, ami kötelez is: nemcsak a piros-fehéreket erősíteni, hanem a magyar labdarúgást is. – Ennek persze megvan az ára, nem leszünk azonnal sikeresek, viszont szeretnénk, ha olyan csapatunk lenne, mint nem is olyan régen volt, amikor Sándor Tamásék hazajöttek. Mi egy jó és erős utánpótlásból szeretnénk eredményeket elérni. Lehet ezt Ajax-, vagy Barcelona-modellnek mondani, remélem eljön majd az az idő, amikor DVSC-modellnek fogják hívni. Mi debreceniek olyanok vagyunk, hogy szeretünk utat törni és útmutatást adni másoknak. A DVSC Business Club mindenképp ilyen – hangsúlyozta Kósa Lajos, aki egyúttal bejelentette, hogy elindult a tagfelvétel a DVSC Egyesületbe.

A megnyitó záróakkordjaként a 120 éves évforduló alkalmából kiírt szurkolói szavazás győztesei vehették át elismeréseiket. Mint ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt 120 év legjobb játékosának Sándor Tamást, legjobb edzőjének pedig Herczeg Andrást választották meg. A legemlékezetesebb Loki-mérkőzésnek a Hajduk Split elleni, idegenbeli összecsapást találták a drukkerek, amelyet 5–0-ra nyert meg a DVSC.

MSZ