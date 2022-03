Az U18-as magyar-labdarúgó válogatott a keddi 1–0-s vereséget követően 0–0-s döntetlent játszott Grúzia fiataljai elleni barátságos mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban csütörtökön. A játék képét tekintve végig Oross Márton tanítványai irányítottak a mérkőzésen, az első félidőben több lehetőséget kialakítva. A második játékrészben kevesebb helyzet adódott a mieink előtt, pedig a találkozó utolsó harmadára kettős emberelőnybe került a magyar együttes.

A találkozót követően a Debreceni VSC fiatal tehetsége, Lénárt Gábor értékelte teljesítményüket a Hajdú-bihari Naplónak.

A keddi összecsapáson is hasonlóan nézett ki a játék képe, egy masszívan védekező agresszív együttes volt az ellenfelünk ismételten. Nehézen ment a hátsó alakzatuk megbontása, leginkább a széleken próbálkoztunk, néha sikerült is betörnünk a tizenhatoson belülre, de betalálni sajnos nem tudtunk. Inkább az első játékrészben alakítottunk ki komolyabb lehetőségeket, de a másodikban is volt esélyünk a győzelemre. Kicsit paprikás hangulatú meccset játszottunk, de ennek talán a bíró is az oka, hiszen rengeteg alkalommal lefújt olyan eseteket, amelyeket el lehetett volna engedni. Továbbá, a végén nem hosszabbított egyetlen percet sem pedig jó néhányszor cserélt mindkét fél, illetve kisebb sérülések is adódtak – fogalmazott a Loki fiatalja.

„Azért az teljesen más”

Lénárt Gábor elárulta, a grúzok betömörültek a kapujuk elé, nagyon megnehezítették a magyarok helyzetét, akik nem igazán találtak a rést. A vendégek igazából a keddi összecsapáson is ugyanezt játszották, a megszerzett labdákból próbáltak kontrázni. A jövőben azon kell dolgoznunk – mutatott rá Lénárt –, hogy jobban koncentráljunk a támadásaink során, hiszen ha jobban sáfárkodunk a lehetőségeinkkel, akkor nyerhettünk volna.

Kiemelte, fontosak az ilyen barátságos mérkőzések, hiszen sok új játékos ilyenkor kapja meg a lehetőséget. – Jót tesz az összeszokás szempontjából is, ugyan klubszinten gyakran találkozunk egymás ellen, de azért az teljesen más, mint egy csapatban szerepelni. A jövőre nézve remek dolog, hogy ilyen sűrűn van válogatott összetartás, valamint mérkőzések, így meg tudjuk magunkat mutatni nemzetközi porondon. Minél inkább összeszokunk, annál jobbak lesznek az eredményeink is – jegyezte meg a válogatott csapatkapitánya.

Az U18-as magyar csapat előreláthatólag májusban lép pályára következőnek Málta válogatottja ellen idegenben.

