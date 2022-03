Bár a kluboknál is zajlik a munka, a következő napokban a különböző válogatottak kerülnek a figyelem középpontjába, többek között debreceni játékosok szereplésével. Mint közismert, a magyar felnőtt nemzeti együttesbe meghívták a DVSC mindössze 20 éves, saját nevelésű tehetségét, Baráth Pétert, aki a paksi Ádám Martin és a nagymamája révén magyar származású Callum Styles társaságában a válogatott egyik újoncaként léphet pályára csütörtökön 19.30 órakor, felkészülési mérkőzésen a szerbek ellen a Puskás Arénában, majd jövő hét kedden idegenben Észak-Írország ellen, mutat rá a dvsc.hu.

Az északmacedón válogatott jelentős erőpróba előtt áll, a gárda világbajnoki pótselejtezőt vív csütörtökön este Olaszország ellen idegenben. A bravúrra készülő vendéggárda keretében ott van a Loki testvérpárja, David és Dorian Babunski is, nagy dolog lenne, ha szerepet kapnának ezen a fontos mérkőzésen.

Az U21-es magyar nemzeti csapat csütörtökön San Marinót fogadja Eb-selejtezőn a Hidegkuti-stadionban, majd 5 nappal később Lengyelországban lép pályára. A keretbe meghívást kapott a Loki kitűnősége, Kusnyír Erik is, azonban sajnos megbetegedett, így nemigen tud Gera Zoltán szövetségi edző rendelkezésére állni.

Az U19-es magyar válogatott is Európa-bajnoki selejtezőket játszik, mégpedig az elitkörben, a hazai rendezésű minitornán. A csapatban két debreceni tehetség is helyett kapott, Bényei Ágoston és Szujó Attila is sokat tehet azért, hogy a csapat szerdán Győrben az izraeliek, szombaton a skótok, illetve a jövő héten a törökök ellen kivívja az Eb- részvételt.

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy március elején a DVSC Labdarúgó Akadémia növendékei közül az U15-ös válogatottban Komlósi András, Mona Árpád és Egri Imre is szerepet kapott, az U18-as együttesben pedig Sipos Szabolcs, Lénárt Gábor és Fábián Bence is pályára lépett, kijelenthetjük:

egyre több debrecenire számítanak a válogatottaknál.