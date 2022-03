A budapesti BOK Sportcsarnok adott otthont március 11-én a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett HS Lövész Kupa - Légfegyveres lövészverseny országos döntőjének. A versenyen a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület és a Hajdúböszörményi Torna Egylet versenyzői, valamint a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai képviselték Hajdú-Bihar megyét.

Az amatőr lövészeknek szervezett megmérettetésen négy kategóriában – középiskolás lány és fiú, valamint felnőtt női és férfi – indulhattak az érdeklődők, akik először helyi, majd régiós döntőkön szerepelve kvalifikálhatták magukat az országos döntőbe, áll a Lövészsuli közleményében.

Középiskolás lányoknál a Hajdúböszörményi Torna Egylet versenyzője, Bakó Ivett 187 körrel bronzérmes lett. A Kratochvil indulója, Csákányos Kornélia 185 körrel a kategória ötödik helyén zárt, a Debreceni Lövészsuli SE lövésze, Pető Zsófia tizenharmadik helyen végzett. A fiúk mezőnyében a Kratochvil diákja, Benák László harmadik helyen zárt. Itt pontegyenlőség volt – Benák ugyanúgy 188 kört lőtt, mint a második, illetve a negyedik helyezett vetélytársai – a tízesek száma döntötte el a végső sorrendet. Balogh Patrik Zsigmond és Szabó Nimród (Kratochvil) is az első tízben végeztek, Balogh ötödik, míg Szabó a nyolcadik helyen zárta a döntőt.

A Kratochvil csapata verseny közben | Forrás: Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület



Felnőtt nőknél a Debreceni Lövészsuli SE indulója, Fleischer Bernadett állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Ötödik helyen végzett a szintén DLSE-t képviselő Petőné Kiss Judit, hetedikként zárt a hajdúböszörményiek versenyzője, Pető Noémi, kilencedik lett Kátai Szövetes Márta (DLSE). Felnőtt férfiaknál a hajdúböszörményi Teleki Ferenc nyolcadik helyen végzett, csapattársa, Molnár László kilencedik lett, a DLSE versenyzője, Cimre József tizenkettedik helyezést ért el.



A középiskolások csapatversenyében a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Benák László, Balogh Patrik Zsigmond, Szabó Nimród összeállítású csapata ezüstérmet nyert. A felnőttek mezőnyében nem lett hajdú-bihari dobogós csapat, de a Debreceni Lövészsuli és a Hajdúböszörményi Torna Egylet versenyzőinek jó viszonyát mutatja, hogy mindkét csapat 542-542 kört lőve csúszott le a dobogóról.

A DLSE csapata verseny közben | Forrás: Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület

- Hat fővel képviselte magát a csapatunk a döntőn, Bakó Ivett volt az egyetlen, aki az utánpótláskorúak között indult.

Összességében meg voltam elégedve az eredményekkel, Bakó Ivett bronzérmére különösen büszke vagyok, főleg annak fényében, hogy tavaly alakult meg a szakosztályunk, és decemberben kezdődtek el nálunk az edzések.

Ivett is négy hónapja kezdte el a lövészetet, úgy gondolom, tényleg nagy szó, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült őt úgy felkészítenünk, hogy országos versenyen is dobogóra állhatott. Már a regionális versenyen is meglepődtem, hogy kilenc indulónkból hatan továbbjutottak. A döntőn is nagyon jól éreztük magunkat, minden versenyzőnk és mi, edzők is sok tapasztalattal gazdagodtunk, a jövőben pedig célunk, hogy ennél is jobb eredményeket érjünk el. Ezúton is szeretnénk megköszönni Pető Lászlónak a segítséget, az ő alapelvei és tanácsai alapján indítottuk el a szakosztály munkáját, így ő is részese ezeknek a sikereknek – osztotta meg gondolatait a versenyről Vezendi Krisztián, a Hajdúböszörményi Torna Egylet technikai vezetője.

- Az utánpótlásnevelés mellett az egyesület szívügye, hogy az amatőrökkel is foglalkozzunk, a Honvédelmi Sportszövetség versenye pedig pontosan ennek a célkitűzésünknek kedvezett. A versenykiírásnak köszönhetően olyanokat is be tudtunk nevezni, akik régebben lőttek, de már eltávolodtak a sporttól, illetve nálunk sportoló gyerekek szülei is beneveztek a versenyre.

A versenysorozat jó visszajelzést adott arról, hogy az amatőröknek is hatékonyan át tudjuk adni az ismereteinket.

Szeretném külön kiemelni Fleischer Bernadettet, aki a klubunknál tevékenykedve az egyetemisták oktatásából veszi ki a részét, de emellett elindult a versenyen, és az összes fordulón szépen szerepelt – értékelt Pető László, a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület szakosztály-igazgatója, aki a Hajdú-Bihar megyei Sportlövő Szövetség elnökeként a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium szerepléséről is elmondta véleményét. – A Kratochvil diákjai nagyon szépen fejlődnek, az utóbbi öt-hat évben a versenyeken is egyre jobban teljesítenek. Az oktatóik jó példával járnak elöl, ezen a versenysorozaton ők is elindultak a fiatalok mellett az iskola képviseletében. Úgy tudom, hogy a közelgő diákolimpiára is népes csapattal érkeznek majd, aminek nagyon örülök – tette hozzá.