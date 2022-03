A második félidő elején mindkét csapat hagyott ki helyzeteket. Végül Schatzl szerezte az első gólt, amellyel egyenlített a Vác. A döntetlen állás viszont nem tartott sokáig, hiszen Bordás Réka és Vámos Mira is megszerezték első találatukat, ráadásul utóbbi háromszor is beköszönt egymás után. Ezzel a második játékrész hatodik percében már néggyel ment a Loki. A mérkőzésen ez volt addig a legnagyobb különbség a felek között. Csapó Kyra teljesítménye is jelentősen feljavult az első félórához képest, többször is nagyokat védett. Poczetnyik Luca szerezte a DVSC huszadik találatát, ekkor 20–18-ra vezettek a hajdúságiak. Ezt követően időt is kért Ottó Katalin, a vendégek vezetőedzője. A 18. minutumban a hazaiak mestere is időt kért, ekkor 22–19-re mentek a cívisvárosiak. Az egyperces taktikai megbeszélés jó hatással volt a piros-fehérekre, hiszen ezt követően ismét négyre növelték a különbséget. Öt minutummal a vége előtt megint csak időt kért Szilágyi Zoltán 27–23-as debreceni előnynél. Ez ismét pozitívan hatott a csapatra, hiszen még tovább növelte előnyét a Loki. A 30. hazai találatot Vámos Petra jegyezhette fel. Az összecsapás 30–25-es eredménnyel ért véget. A találkozó legeredményesebb játékosa Kuczora volt, aki nyolcszor vette be a debreceniek kapuját. A cívisvárosiaknál Planéta, valamit Vámos M. egyaránt hat találattal zárt.

A DVSC ezzel a győzelmével biztosabbá tette a tabellán a harmadik pozícióját a Vác előtt. Szilágyi Zoltán tanítványa legközelebb jövő hét pénteken lépnek pályára a Mosonmagyaróvár vendégeként.

Arany Balázs