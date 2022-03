Bár a második félidőben felcsillant a remény akár a pontszerzésre is, összességében megérdemelten győzte le a DVSC Schaefflert az FTC 29–23-ra szerda este. Így két héten belül másodszor maradtak alul a piros-fehérek ellenfelükkel szemben, ami egyben azt is jelentette, hogy Tóvizi Petráék elveszítették hazai bajnoki veretlenségüket. Ám ami ennél sokkal nagyobb gond lehet, hogy a mérkőzés folyamán két debreceni játékost, Karina Jezsikavát és Petrus Mirtillt is ölben kellett levinni a pályáról sérülés miatt, tovább fokozva az amúgy is tartalékos Loki nehézségeit. A lefújás utáni sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán, a hajdúságiak vezetőedzője legalább annak örülhetett, hogy együttese szünet után – ahogy fogalmazott – jó mérkőzést tudott játszani a riválissal.

– Elégedetlen voltam az első félidei védekezésünkkel. Puhányok voltunk, a 17 kapott gól rengeteg. Megilletődöttek voltunk, talán túlságosan is tiszteltük az ellenfelet, főleg úgy, hogy kétszer is kettős emberelőnyben voltunk. Leginkább ez döntötte el a kettő pont sorsát. Fordulás után újfent rosszul kezdtünk támadásban, viszont a védekezésünk feljavult. A hét a hat elleni játékkal sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, ám a kritikus szituációkból rosszul jöttünk ki. Összességében a papírforma érvényesült, de ha nincsenek a hibák a meghatározó pillanatokban, szorossá tehettük volna az összecsapást – értékelt.

A második félidőben alkalmazott hét a hat elleni játékkal kapcsolatos kérdésre a szakember elmondta, a két beállós felállást már többször is sikerrel alkalmazták a szezonban. – Amikor megakad a támadójáték ez egy olyan plusz opció, amely már korábban is segített át minket a holtponton. Sok veszítenivalónk nem volt vele, hiszen hat góllal vezetett a Ferencváros abban a periódusban – válaszolta.

A kivesézett két beállós játék egyik pillére Tóvizi Petra volt, a magyar válogatott játékos mind a négy lehetőségét gólra váltotta. – Csalódottak vagyunk, nem álltunk bele olyan élesen a rangadóba, ahogy kellett volna. Ha ott egy kicsit koncentráltabbak vagyunk, közelebb tudtunk volna férkőzni a fővárosiakhoz. A pozitívum az, hogy a második félidőben felvettük a kesztyűt, és visszajöttünk a meccsbe, de akkor megint jöttek a hibák, amelyet egy ilyen ellenfél keményen megbüntet – summázott.

A DVSC legközelebb március 31-én az Érd otthonába látogat.

MSZ