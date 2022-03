A Debreceni VSC női kézilabdacsapata szerdán este 18 óra 30 perctől a Ferencváros együttesét fogadja a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A tét az elődöntőbe kerülés, ami ezen az egy mérkőzésen dől majd el, döntetlen esetén vendégként az FTC lenne a továbbjutó.

A magyar női klubkézilabda egyik legnagyobb hagyományú párharcának legújabb felvonása előtt a debreceniek vezetőedzője, Szilágyi Zoltán beszélt a Hajdú-bihari Naplónak a találkozóról. – Sok időnk nem volt készülni, hiszen hétfőn csatlakoztak hozzánk a válogatottból hazatérők – Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Hornyák Dóra, Bordás Réka és Tóvizi Petra. – Ráadásul akad néhány sérültünk is, de nagyon remélem, hogy ha nem is 100 százalékosan, de teljes csapattal várhatjuk a Fradit. Feltérképeztük az ellenfelünk játékát, sokat számít, hogy a nemrég hozzájuk érkező – francia olimpiai, világ- és Európa-bajnok – Béatrice Edwige már az eddigi egy mérkőzésén is pluszstabilitást hozott a védelmükben. Emiatt részünkről fontos lesz a gyors és fegyelmezett visszarendeződés, hogy megakadályozzuk a lerohanásaikat. Ezenkívül Emily Bölk és Szöllősy-Zácsik Szandra a távoli zónákból rendkívül veszélyesek lehetnek, úgyhogy rájuk is nagyon oda kell figyelnünk – hívta fel a figyelmet a szakember.

Szilágyi Zoltán

Forrás: Napló-archív

A Loki kézisei az utolsó két bajnokin 45, illetve 38 találatig jutottak. Az idei szezonban eddig ezen a két mérkőzésen mutatták a legjobb teljesítményt a debreceni lányok ebben a mutatóban. Az ősszel szinte végig rendkívül kiélezett csata folyt, azonban a Ferencváros 29–26-ra nyerni tudott. A piros-fehérek vezetőedzője azon találkozó és az FTC elmúlt néhány meccse alapján készült a rangadóra. – Nagy változás szerintem nem történt azóta a Fradi játékában, az egyik új érkezőjüket említettem már, aki befolyásolhatja a védekezésüket. Azonban a támadásaik, az alapvető elveik ugyanazok maradtak, mint pár hónapja. Az aktuális forma – mint mindig – természetesen ezúttal is sokat számít majd – fogalmazott.

Mivel egymeccses párharcon dől el a továbbjutás, ezért döntetlen esetén nem lesz hosszabbítás, hanem az idegenben játszó együttes léphet a következő körbe. – Ugyan az ellenfelünknek elég lesz az iksz, azonban ha választani lehetne, akkor is emellett a felállás mellett döntenénk. Ahogy egész évben mindig, biztos vagyok benne, hogy most is nagyon jó hangulat lesz a Hódosban, ráadásul a Ferencváros elleni összecsapás külön kategóriába tartozik. Sok pluszerőt fog jelenteni a csapatnak a szurkolóink biztatása – mondta Szilágyi Zoltán.

Bakos Attila