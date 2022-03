Ahogy azt korábban megírtuk, a Ferencváros elleni hétvégi 16–8-as vereséggel eldőlt, hogy kiesett a férfi vízilabda első osztályából a DVSE Master-Good együttese.



Pedig a csapathoz a nyáron négy új játékos érkezett Fülöp Bence, Korbán Richárd, Somlai Tamás és Török Béla személyében, amely bizakodással töltötte el a szurkolókat, annak ellenére is, hogy erre az idényre 16-ról 14 csapatosra szűkült az OB I. mezőnye, azaz jóval nehezebb volt megkapaszkodni a legmagasabb osztályban. A debreceniek legutóbb osztályozón vívták ki a bennmaradást a Nagykanizsával szemben, erre az idényre viszont nagyobb célokért szerettek volna küzdeni, ám mint az eredmény mutatja, ez nem sikerült.



A lehetséges okokról lapunk Süveges Mátét, a gárda vezetőedzőjét kérdezte.



A szakember nem kertelt, szerinte a problémák, amelyek a kieséshez vezettek, nem ebben a szezonban kezdődtek, hanem mélyebbről fakadnak. – Még nagyon frissek a történtek, nem volt idő mélyreható vizsgálatokra – szögezte le. – Több aspektusból is ki szeretném elemezni a szezont, beleértve az én munkámat is, hogy miben lehetett volna másképp dönteni.

Az eredmények azt mutatják, hogy nem sikerült megfelelően erősítenünk a céljaink eléréséhez. A problémák, amikkel szembetaláltuk magunkat, azonban nem az idei évből fakadtak, ezek mélyebben gyökereznek. Sajnos az a csapat is vesztett az értékeiből, amelyik tavaly az osztályozón maradt bent, több fiatal Miskolcra igazolt, akiket nem tudtunk pótolni a saját utánpótlásból

– magyarázta.



Az új igazolások elég későn csatlakoztak az együtteshez, amelyet tetézett, hogy több vízilabdázó sérüléssel bajlódott az alapozás alatt. Ráadásul a sportuszodában végzett munkálatok miatt a gárda időnként Hajdúszoboszlón edzett, de ott labdázni nem, csak úszni lehetett, így elmondható, hogy nem a legjobb előjelekkel kezdte az idényt a DVSE.



Az ősz nem is sikerült jól, a gárda szerzett pont nélkül az utolsó helyről várta a 2022-es folytatást, amely komoly fordulatot hozott a klub életében, hiszen hét és fél év után távozott a klub éléről Becsky István, akit január elsejétől Szabó János váltott az elnöki székben. A játékosállományban is történt változás, többektől elköszönt az egyesület, centerposztra pedig a 20 esztendős Vismeg Botond érkezett Miskolcról. A sikeresnek mondható tavasz után végül ugyanúgy 9 pontja lett a gárdának, mint a 13., osztályozós helyen végzett Szentesnek, ám az egymás elleni eredmények a Csongrád-Csanád megyeieknek kedveztek.



– A nulla pontos félév után egyértelmű volt, hogy bele kell nyúlni a csapatba, mert voltak olyanok, akikkel nehéz volt, vagy nem lehetett együtt dolgozni, más meg nem ütötte meg a szintet. Tőlük elköszöntünk, és le tudtuk igazolni a Miskolcról elvágyódó Vismeg Botondot, amit köszönök a vezetőségnek, hiszen ő hozott egy új lendületet. A következő négy hazai meccsünkből hármat – Kaposvár, Eger, Szentes – meg is nyertük, amivel felcsillant a bennmaradás esélye. A versenykiírás szerint kell játszani, de azt gondolom, végül az erősebb csapat esett ki, mert ha megnézem a bajnoki tabellát, akkor azt látom, hogy a DVSE több mérkőzést nyert, és a gólaránya is jobb.

Ki merem jelenteni, hogy a két 9 pontos gárda közül nem a jobb csapat maradt bent.

De hiba lenne a versenykiírást vagy a játékvezetőket – mert azért előfordult, hogy egyes meccseken minimum furcsa bíráskodást kaptunk – kárhoztatni, mert egyrészt 26 fordulóból állt az alapszakasz, másrészt mi is tettünk azért, hogy kiesés lett a vége.

Nem láttam mindenkin, hogy annyira szeretné ezt a klubot, a várost, így nem is igazán érezte át, hogy mi itt a tét.

Volt olyan vízilabdázónk, aki a saját árnyékát is átlépve talán karrierje eddigi legjobb játékát nyújtotta, míg sajnos más, akire húzóemberként tekintettünk, elmaradt a várakozásoktól, kiderült, nem véletlenül nem kellett más csapatba a nyáron. Annak idején elődöm, Miroszlav Bajin mondta, hogy sikeréhes fiatalokat kell venni, akik a falon is keresztülmennek. Akkoriban nem egészen értettem, hogy ő mitől tartja többre egy harmincéves játékosnál a 19-20 évest. Menet közben kellett rájönnöm, hogy egy olyan fiatal, aki valóban vízilabdázni szeretne, a képességei szerint megpróbálja megcsinálni azt, amit kérek, és nem azt mondja, hogy én ezt nem tudom megcsinálni – mert ez többször is elhangzott rutinos játékosoktól, pedig nem kértem senkitől, hogy a vízen járjon. A fegyelmezetlenségeket pedig nem tudtam úgy büntetni, ahogy talán kellett volna, mert meg volt kötve a kezem. Ezek azok a dolgok, amik miatt odáig jutottunk, hogy sajnos kiesett a Debrecen. Nagyon sajnálom, mert bár tudtam, hogy egy rendkívül nehéz és bonyolult feladat vár rám, mégis szívvel-lélekkel csináltam, mert szeretem a DVSE-t, felvállalva olyan döntéseket is, amik nem mindig voltak túl népszerűek. A tavalyi nyár egyik tanulsága, hogy sokkal korábban kell elkezdeni a felkészülést a következő szezonra, beleértve az igazolásokat is.

Szerintem eljött az idő, amikor újra fel kell építeni arra a pontra az együttest, amikor az eddigi legjobb eredményeit érte el. Aztán, hogy ezt miként, velem vagy nélkülem, nem nekem kell eldöntenem.

Ha felkérnek arra, hogy a másodosztályban is irányítsam az együttest, megfutamodásnak érezném, ha nem vállalnám el. De még egyszer, ez nem rajtam múlik, hanem a vezetőségen, hogy szán-e – és ha igen, akkor milyen – szerepet nekem – mondta el Süveges Máté.

MSZ