A tatabányai 30–28-as vereség után a magyar válogatott Santanderben vágott vissza a vb-negyedik spanyoloknak, így nagyon közel került az Európa-bajnoki selejtező csoport megnyeréséhez.

A santanderi meccs hektikus első félidejében nem teljesítettek rosszul a debreceni válogatottak, nagy szerepük volt benne, hogy félidőben 15–15-öt mutatott az eredményjelző. Vámos Petra jól irányított, hétméterest, kiállítást harcolt ki, Bordás Réka pedig gólerős volt, írja a DVSC hivatalos honlapja.

Szünet után is fej-fej mellet haladtak a felek, aztán 19–18-as spanyol vezetés után robbantottak a mieink. Szikora Melinda ihletett formában védett, előtte felkeményedett a fal, s a támadójátékunk is jól működött. Vámos Petra góljával vezettünk újra (19–20), néhány perccel később pedig Tóvizi Petra találatával már ötgólos volt az előnyünk (21–26). A végjátékot is bírta erővel és idegekkel a magyar együttes, Planéta Szimonetta kulcspillanatban lőtt be egy hetest, nyertünk 30–27-re, s mivel így jobb az egymás elleni mérlegünk a spanyolok ellen, nagyon közel kerültünk a csoportelsőséghez, amely előnyt jelenthet az Eb kiemelésénél.