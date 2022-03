Kézilabda. A Százhalombattai KE ellen indult az alsóházi NB I/B-s küzdelemsorozat a DEAC férfi kézilabdacsapata számára. Nem indult jól a Debreceni Egyetem alakulatának a kiesés elkerülése ellen folytatott rájátszás – olvasható a DEAC honlapján. Első ellenfelük a nyugati csoport nyolcadik helyezettje, a Százhalombatta volt, amely erősen kezdte a vasárnapi találkozót, öt perc után már 4–0-ra vezetett.

Ekkor Bíró Imre időt kért, próbálta felrázni játékosait, de még így is a 9. percig kellett várni az első hazai gólra. A vendégek ezzel szemben nagyobb hatékonysággal fejezték be támadásaikat, így jelentős előnyre tettek szert. A hajdúságiak próbálták tartani a lépést, de a battaiak tetemes előnyhöz jutottak a félidő végére (9–18).



A végére faragtak a hátrányból

A folytatásban a DEAC együttese mindent megtett, hogy szorosabbá tegye a találkozót. Időnként felcsillant a remény, hogy közelebb tudnak kerülni a Pest megyei riválishoz, ám nem jártak sikerrel, nem egyszer tízgólosra duzzadt a különbség. A hajrában némileg faragtak a hátrányukból a debreceniek, de a mérkőzést így is 34–28-ra a Százhalombatta nyerte meg.

Bíró Imre együttese legközelebb szombaton, Győrben lép pályára az NB I/B alsóházi rájátszásában.

HBN