Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata 3–1-es összesítéssel alul maradt az Extraliga negyeddöntőjében a Kaposvárral szemben. A párharc utolsó felvonását szombaton este rendezték, akkor a debreceniek 3:0-s vereséget szenvedtek, amellyel eldőlt, hogy a folytatásban az 5-8. helyért küzdhetnek.

A DEAC vezetőedzője, Fodor Antal értékelte csapata negyeddöntős teljesítményét a Hajdú-bihari Naplónak. – A párharc előtt tisztába voltunk vele, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, hiszen a somogyiak egy rendkívül jól szervezett, profi együttes, de úgy terveztük, hogy megnehezítjük a dolgukat amennyire csak tudjuk. Igyekeztünk minden meccs, összes szettjében minél jobban teljesíteni. Szerintem sikerült helytálltunk a legjobb nyolc mezőnyében, ahol valószínűleg a bajnoki döntő egyik résztvevője volt az ellenfelünk. Természetesen a sorozatban a legkiemelkedőbb az a kaposvári fellépésünk volt, amikor 3:2-es győzelmet arattunk. Összességében elégedett vagyok a srácok teljesítményével, bízom benne, hogy folytatásban is hasonlóan jól fogunk szerepelni.

A következő ellenfél a Kistext lesz, az előző körhöz hasonlóan ezúttal is három nyertes mérkőzésig mennek a felek. A DEAC–Kistext párharc győztese az 5-6. helyért játszhat, míg a vesztes az Extraligás tagságáért küzdhet tovább. Legutóbb az alapszakaszban csaptak össze a cívisvárosiak a fővárosiakkal, akkor Fodor Antal tanítványai örülhettek a 3:1-re végződött találkozó után.

A szakember arról is beszélt lapunknak, hogy milyen tervekkel futnak neki a folytatásnak. – A szezon előtt még a kiesés elkerülését tűztük ki célul, most viszont az 5-6. hely valamelyikét szeretnénk elérni. Természetesen, ha továbbjutunk akkor ismét egy klasszis együttes lesz az ellenfelünk, de úgy gondoljuk, hogy ez egy reális célkitűzés lehet – mondta az edző, majd az is elárulta, hogy minek volt köszönhető a Kaposvár elleni remek teljesítményük. – A keretünk januárban erősödött meg igazán, amikor Willian és Gustavo érkezett, velük sokat javult a játékunk minősége. Ők ketten több sikerünkben is kulcsszerepet vállaltak, bízom benne, hogy a folytatásra is megőrzik remek formájukat – zárta gondolatait Fodor Antal.

A Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata április 12-én folytatja Extraligás szereplését a Kistext ellen idegenben.

Arany Balázs