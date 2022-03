A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Szebeni István sajnálja, hogy leállt a Loki a Honvéd ellen, amikor kiegyenlítettek 2–2-re.

– Ilyenkor van 5-10 perc, amikor padlón van az ellenfél és nem szabad hagyni, hogy felálljon. A mieink mintha megnyugodtak volna, hogy egy pontunk már van, jó lesz ez így. Ettől függetlenül közönségszórakoztató volt a két csapat párharca a bajnokságban, sok szép góllal– fogalmazott, majd elárulta, hogy kicsit tart a DVSC következő mérkőzésétől, de bízik a győzelemben.

Az előttünk álló hétvégén ugyanis különleges összecsapás vár a Lokira, hiszen pont szombaton, az Újpest elleni bajnoki napján lesz a klub 120. születésnapja. – Jó lenne győzelemmel ünnepelni, de a lilák nagyon jó formában vannak az elmúlt találkozóikon – mondta Bernáth Csaba. – A bajnokság kezdését követően is mondtam, hogy az UTE nem ott van, ahol lennie kell, ezt most kezdi is bizonyítani tavasszal. Arra kell törekednünk, hogy ne kapjunk gólt, mert ha hátrányba kerülünk, akkor borzasztó nehéz lesz megverni őket – fejtette ki véleményét.

Bakos Attila