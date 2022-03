A fordulást követően sokáig nem esett gól, ehhez Csapó is hozzájárult, aki hetest és ziccert is fogott egy percen belül. A csendet végül Bölk törte meg, aki a 34. percben már hatra növelte a különbséget. A DVSC gondjait tovább növelte, hogy Karina Jezsikava után Petrus Mirtillt is ölbe kellett lehozni a pályáról, nem volt szerencséje a sérülésekkel a piros-fehéreknek ezen a meccsen. A debreceni lányok láthatóan gondban voltak a támadások befejezésével, ezért Szilágyi Zoltán már a 40. percben kikérte az utolsó idejét is. A hazai mester azzal próbált meg változást elérni, hogy a támadásoknál lehozta kapusát és két beállót küldött be a falba. Ennek köszönhetően két gyors Vámos Míra góllal fel is zárkózott kicsit a Loki, Elek Gábor rögtön időt is kért a másik oldalon, hogy reagáljon erre. Az utolsó 10 percbe érve hárommal vezetett a Ferencváros, és elképesztő hangulat uralkodott a csarnokban, hiszen érezhetően feljövőben voltak a cívisvárosiak. Kovács Annáék az utolsó pillanatokig nem adták fel a küzdelmet, de hiába szorongatták meg a bajnoki címvédőt, a végén a vendégek örülhettek a 29–23-as győzelemnek.

A DVSC Schaeffler jövő héten csütörtökön Érdre látogat majd az NB I. 20. fordulójában.

Bakos Attila