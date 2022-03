Vereséget szenvedett a Csíkszereda elleni elődöntő első mérkőzésén a Debreceni Egyetem Erste Ligás alakulata péntek este. A szeredai csarnokban lejátszott találkozón remekül tartotta magát a tartalékos DEAC. Pedig nem indult túl jó előjelekkel a találkozó, Vlagyimir Kulesov alig pár másodperc után a karját fogva korcsolyázott le a jégről. Nem telt el két perc amikor Hetényi Zoltán másodjára védett. Jakabfy Dánielt ítélték szabálytalannak a bírók, így emberhátrányba került a Debrecen. Ennek ellenére Dominik Novotny kétszer is vezetést szerezhetett volna a fekete-fehéreknek, de Adorján Attila résen volt. Meg is büntette a Sportclub a kimaradt lehetőségeket, Jevgenyij Szakcskov volt eredményes. 1–0. Sofron István révén gyorsan növelte előnyét a Csíkszereda, a támadó remek passzt kapva lépett ki, és nem is hibázott. 2–0.

Folytatódott a vesszőfutás, Rokaly Norbert mattolta a tehetetlen Hetényit (3–0), György József kénytelen is volt időt kérni. Bár egy emberelőnyt kihasználatlanul hagytak az egyetemisták, hatottak a mesteri szavak, Dominik Novotny kanalazott be egy kipattanót, majd Vokla Roland szép passzát értékesítette Molnár Dávid a 15. percben 3–2.

Bár a középső játékrész eleje a hazaiak enyhe fölényében telt, mindkét kapu előtt volt dolga a védőknek és a hálóőröknek. Hetényi jó ideig tartotta az eredményt, ám Jevgenyij Lapenkov lövésénél már a debreceniek válogatott kapusa sem segíthetett a DEAC-on. 4–2.

Szerencsére nem kellett sokáig sopánkodniuk a hajdúságiak drukkereinek, Vlagyimir Kulesov ugrott ki és mattolta Adorjánt. 4–3.

De nem volt még vége a gólzuhatagnak: Dominik Novotny egyenlített, de Karel Kubat ismét a Csíkszeredát juttatta előnyhöz. 5–4. Ez az őrült négy perc a csapatokat is megviselte, mert több találat, már ebben az etapban nem esett.

Az addigiakhoz képest csendesen telt a záró harmad, sokáig nem eset érvényes gól, ám öt perccel a lefújás előtt Becze talált be egy kapu előtti tömegjelenet után, majd egy üres kapus találattal Rokaly alakította ki a 7–4-es végeredményt.

Az egyik fél négy győzelméig tartó párharcban 1–0 a Csíkszereda javára, folytatás szombaton 17.30-tól, ugyancsak a csíkiak pályaválasztásával.

MSZ