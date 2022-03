A jeles nap alkalmából a klub készült egy U7-es és U9-es futballtornával, valamint a városi iskolák között zajló atlétikai versennyel. A zöld gyep mellett a főzőverseny résztvevőié volt a főszerep, akik már a reggeli órákban hozzáláttak az étkek elkészítéséhez. A gyerekeket pedig ugrálóvárral, arcfestéssel és íjászbemutatóval is várták a rendezők.

Az utánpótlás tornákat megelőzően Marosi György, a Hajdúszoboszló Sportegyesület elnöke nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Az egész napra egy igazi családi eseményt hoztunk létre, amelynek hagyományai vannak Hajdúszoboszlón. Sajnos két évvel ezelőtt a koronavírus-járvány nem tette lehetővé a tradíció folytatását, de most örülünk, hogy visszatért minden a normális kerékvágásba – fogalmazott az elnök, majd azt is elárulta, hogy a délutáni öregfiúk labdarúgó mérkőzésen miért a Püspökladányt választották a HSE ellenfeléül. – Klubunk 1911-ben az első meccsét a Debrecennel vívta, de az a csapat megszűnt, így arra gondoltunk, hogy a második mérkőzésünket felidézve a Püspökladánnyal csapunk össze, megőrizve a hagyományt. A két település között mindig is jó volt a kapcsolat, amelyet ez a születésnap csak még tovább erősíthet – zárta gondolatait Marosi György.

Forrás: Tóth Imre

A programsorozat délutánján Bodó Sándor államtitkár és Marosi György adták át az emlékplaketteket, valamint az érmeket a tornán résztvevő ifiknek, illetve a HSE szakosztályvezetőinek. A nap zárásaként a korábban a klub és a szurkolók által megválasztott 12 örökös tagját köszöntötte az egyesület, majd felvágták a születésnapi tortát.

Arany Balázs