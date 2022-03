Véget értek a női futsal NB I. alapszakaszának küzdelmei február második felében. A DEAC együttese négypontos előnnyel zárt a tabella élén a Budaörsöt megelőzve. Legutóbb vasárnap léptek pályára Krascsenics Csilláék, akkor a Magyar Kupában jutottak tovább az MVFC ellen 16–3-as összesítéssel.

A helyosztók meccsei előtt a debreceniek mestere, Quirikó Vivien értékelte csapata alapszakaszbeli teljesítményét a Hajdú-bihari Naplónak. – A végeredménnyel elégedett vagyok, hiszen teljesítettük a célunkat és az első helyen zártunk, még úgy is, hogy az utolsó fordulókban sikerült bebiztosítani a pozíciónkat. Kiélezett volt a küzdelem a felsőházba bekerülő négy csapat között, senki sem mehetett biztosra egyik mérkőzésen sem, meg kellett küzdeni keményen minden egyes pontért. Sajnos volt néhány összecsapás, amikor sok sérült, illetve beteg volt a keretünkben, de összességében jól oldottuk meg a feladatot, remélem a helyosztókon is hasonlóan eredményesek leszünk – fogalmazott a szakember.

A debreceniek edzője azt is elárulta, mely mérkőzésekkel volt leginkább elégedett az alapszakaszban. – Éppen a Tolna elleni első két párharcunkat emelném ki, az egyiken 5–1-es, míg a másikon 6–1-es győzelmet arattunk. Azokon a találkozókon remek teljesítményt nyújtott a csapat, rendkívül fegyelmezetten játszott, bízom benne, hogy ezekből az eredményekből tudunk erőt meríteni a folytatásra is – mondta a cívisvárosiak mestere, aki hozzátette, hogy egyedül a harmadik fordulóbeli, 5–1-es Astra elleni vereség alkalmával nem volt elégedett tanítványaival. – Akkor még szezon eleji formában volt a gárdánk, illetve a játékrendszerünkben is történt némi változás, de ezt követően elkaptuk a fonalat. Összességében a helyzetkihasználásunkban, a befejezésekben kellene még fejlődnünk, mert volt néhány olyan meccs, amikor több gólt is lőhettünk volna az aktuális ellenfelünknek – nyilatkozta a hajdúságiak edzője.

Quirikó Vivien azt is elmondta zárásként, hogy természetesen címvédőként szeretnének ismét az első helyen végezni, illetve a Magyar Kupát újból elhódítani, de biztos benne, hogy nem lesz könnyű dolguk.

A DEAC a Tolna ellen kezdi meg szereplésért a helyosztók első fordulójában, vasárnap 16 órától a DESOK-ban.

Arany Balázs