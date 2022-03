A két idegenbeli mérkőzést Szigetszentmiklóson játszották március 27-én, olvasható a klub közleményében.

– Az első mérkőzésen a Sportsziget SE volt az ellenfelünk, és nagyrészt utánpótláskorú játékosokkal léptek pályára – nyilatkozta Almási Dávid csapatkapitány, – Ennek megfelelően lelkesen, nagy lendülettel kezdték a meccset, de a korosztálybeli és fizikai különbség azért hamar kiütközött. A mérkőzésen igyekeztünk mi is minél több teret adni a kezdőbb játékosainknak, és végül magabiztos játékkal 2:15-re nyertünk. A második összecsapáson a Trust volt az ellenfelünk. Ők jóval tapasztaltabb csapat képét mutatták, és végig fej-fej mellett haladt a két gárda. A meccs hajrájára aztán a Trust ugyan két ponttal elhúzott, ám a hirtelen halálban sikerült kiegyenlítenünk – mondta a csapatkapitány, hozzátéve, hogy az ultimate frizbiben nincs döntetlen, és a rendes játékidő lejárta után a cap1 szabály lép érvénybe. Ilyenkor az előnyben lévő csapat eredményéhez hozzá kell adni egy pontot, és a mérkőzés addig tart, amíg ezt a ponthatárt valamelyik csapat el nem éri. Ilyenkor tehát a hátrányban lévő csapatnak is megvan az esélye a fordításra. – Ahogy említettem, sikerült is kiegyenlíteni, és az utolsó, mindent eldöntő pontban az ellenfél indíthatta a támadást. Hamar megszereztük a korongot, és néhány passzal már a Trust zónája előtt jártunk, amikor egy váratlan hiba csúszott a gépezetbe, és egy pontatlan dobásunk miatt megint az ellenfél jöhetett. Ráadásul épp én hibáztam. Ekkor kijöttek a szorításból, és végül ők csináltak pontot, így 11:10-re kikaptunk. Fordulatos derbi volt tehát, és bár az ilyen vereségek után természetes érzés a keserűség, az most még sem tartott sokáig, mert mind éreztük, hogy ezt most olyan sportteljesítmény volt, amire büszkék lehetünk. Nagyon örülök, hogy a játékosaink megtapasztalhatták, hogy milyen egy végletekig kiélezett mérkőzés hangulata. Azt is át kell élni, hogy milyen úgy kikapni, hogy már-már a kezünkben érezzük a győzelmet, mégsem mi nyerünk. Ahhoz ugyanis, hogy a csapat ekkora pszichikai nyomás alatt is képes legyen teljesíteni, sok ehhez hasonló játékhelyzetet át kell élni. Edzésen nem igazán lehet olyan közeget teremteni, ami ezt modellezné. Remélem tehát, hogy jó sok szoros meccset játszunk még a bajnokságban, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan is, amikor a végére nekünk jó ki jobban a lépés – zárta szavait Almási Dávid.

A csapat legközelebb hazai pályán folytatja a versenyzést. Április 2-án, szombaton 17:00-tól a DEAC Dóczy utcai sporttelepén a Riverside lesz az ellenfél. A mérkőzésre minden érdeklődőt vár a hazai csapat, a belépés ingyenes.