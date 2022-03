A DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga negyeddöntőjében az Újpestet fogadta a felek harmadik mérkőzésén szombat délután. A négy nyertes meccsig tartó párharc első két felvonását a fővárosban rendezték. Kedden 2–2-es rendes játékidőt követően 3–2-es sikert aratott a cívisvárosi együttes, majd másnap a lila-fehérek örülhettek, hiszen 4–2-re múlták fölül György József tanítványait. Ilyen előjelekkel utaztak az alakulatok Debrecenbe.

A telt házas találkozót a vendégek remekül kezdték, még fél perc sem telt el, már meg is szerezték a vezetést. Németh tette tovább a korongot a kapu mögül a tavaly még Debrecenben hokizó Kiss Patriknak, aki gyönyörűen fordult le emberéről, majd a rövidbe lőtte a játékszert. Az elkövetkezendő minutumokban a hajdúságiak átvették az irányítást, igyekeztek minél hamarabb egalizálni az eredményt. A 12. percben Kozma Ferenc próbálkozása bizonyult a legveszélyesebbnek hazai részről, a bal oldalról lőtte el a korongot, amely elment a kapu előtt keresztben, kicsivel a léc mellett. A hajdúságiaknál Jan Dalecky szenvedett sérülést, az ápolás után elhagyta a pályát, és úgy tűnt, hosszabb időre elveszíthetik őt a debreceniek. Negyedórát követően emberhátrányba került a Debreceni Egyetem gárdája Vojtech Kloz szabálytalansága után, de a fővárosiak ezt nem tudták kihasználni.

A szünetre 1–0-s lila-fehér előnnyel mehettek a felek.

A második húsz perc egy kettős kiállítással kezdődött, Hugo Turcotte, valamint Kovács csapott össze, mindkettőjük két percet kapott. A négy a négy elleni párharcból a debreceniek jöttek ki jobban, hiszen a 23. percben Berta Ákos szinte zavartalanul ment át a vendég térfélen, majd néhány méterről bevette a vendég kapu hosszú oldalát balról. György József tanítványai lendületben maradtak az egyenlítés utáni percekben is. Majd a cívisvárosiak csapatkapitánya és gólszerzője, Berta kapott két percet bottal ütésért. Meleg helyzeteket kellett megúszniuk a hazaiaknak, amíg kiegészültek, Hetényi Zoltánnak több bravúrra is szüksége volt. Sokáig azonban nem lélegezhettek fel a hajdúságiak Berta visszatérése után, hiszen Turcotte is ismét a kiállítás sorsára jutott. Viszont ekkor érkezett a fordulat, Molnár Dávid kapta meg a korongot a pálya felénél, majd egy az egyben vezethette Rajnára, és nem is hibázott az egyetemisták játékosa, megfordította a meccset a 30. percben. Ez megfogta az újpestieket, a folytatásban is megmaradt a debreceni fölény, amely öt perccel később ismét góllá érett. A DEAC csapatkapitánya a jobb szélen vezette a korongot, vele szemben egy vendég védekező hokissal, de Berta ezzel nem foglalkozott különösebben, erős lövése a kapu hosszú oldalába vágódott.

Az utolsó játékrész előtti pihenőre így 3–1-es eredménnyel mehettek a felek.

A harmadik húsz minutumot a DEAC jól indította, Vokla Roland az ellenfél kapuja mögül tette vissza középre a korongot, Rajna nem tudott menteni, így az érkező Berta közelről bepofozta a játékszert, amellyel megszerezte mesterhármasát. A záró játékrész első kiállítása a lila-fehéreknél volt, Just kapott két percet bottal való ütésért. Az 51. percben gyors gólváltás történt, előbb a vendégek részéről Suter volt eredményes, amelyre alig húsz másodperccel később Sági Martin válaszolt. Az utolsó öt percbe fordulva emberelőnybe kerültek a cívisvárosiak, Coatta kapott két percet. A hajrában még Stadel verekedett össze Ságival, előbbi öt, utóbbi öt plusz kettő perc büntetést kapott. Majd két minutummal a vége előtt Dominik Novotny is kiállt. A találkozó végeredményét Just állította be, miután Coattatól kapott egy átadást balról, amelyet a hosszúba lőtt. Így 5–3-as hajdúsági győzelemmel zárult a mérkőzés.

A Debreceni Egyetem jégkorongcsapata ezzel a sikerével átvette a vezetést 2–1-re a negyeddöntőben.

Folytatás vasárnap 14 óra 5 perctől a negyedik meccsel, akkor is a Debreceni Jégcsarnok lesz a helyszín. Az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

Arany Balázs