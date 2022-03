Hétfő után kedden is volt nagy meglepetés a DVSC Schaefflernél, most viszont nem egyenruhások, hanem a Loki labdarúgói köszöntötték a kézilabdásokat nőnap alkalmából. Az erről készült videóból kiderül: Dzsudzsák Balázsék egy-egy szál virággal ajándékozták meg klubtársaikat, és még egy kis beszélgetésre is maradt idő.

A köszöntésről készült felvételt a klub Facebook-oldalán lehet megnézni.