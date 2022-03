Eljött a fedett pályás idény legfontosabb nemzetközi versenye: a hétvégén rendezik a világbajnokságot Belgrádban. A magyar csapatot alkotó öt atléta – Nguyen Anasztázia, Illovszky Dominik, Szeles Bálint, Vindics Balázs és Kozák Luca, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola kiváló gátasa – már szerdán útra kelt és meg is érkezett a szerb fővárosba. A vb-re még két debreceni színekben versenyző atlétának van szintideje, de sem Kerekes Gréta, sem Szűcs Valdó nem tud részt venni a megmérettetésen.

– Igazából az egész fedett pályás szezonnak úgy mentünk neki, hogy nincs konkrét elvárás, örülünk ha jól sikerül, de a szabadtér a lényeg. Az utolsó két versenyem nagyon jó volt már, úgyhogy bízom benne, szombaton is egy hasonló futást tudok majd produkálni. Az edzések jól mentek az utolsó időszakban, úgyhogy szerintem benne is van a pakliban egy emlékezetes futás. A mezőny nagyon sűrű, de szeretnék a döntő közelébe keveredni – számolt be már a helyszínről a Hajdú-bihari Naplónak Kozák Luca.

A többszörös magyar bajnok klasszisért 60 méteres gátfutásban szoríthatunk, Suba László tanítványa szombaton 9.50-től az előfutamban áll rajthoz, továbbjutás esetén 18.15-től az elődöntő, majd remélhetőleg 21.05-től a döntő vár rá.

MSZ