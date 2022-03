Nagyon jónak értékeli a fedett pályás szezonját Klekner Hanga, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola rúdugrója. A fiatal atlétának van is oka az örömre, hiszen február elején fedett pályán 441 cm-rel egyéni rekordot ugrott, aztán pedig megvédte bajnoki címét a múlt heti országos bajnokságon.

– Nemcsak a jó eredménynek, hanem annak is örülök, hogy elkerültek a sérülések. Ennek, és a sok munkának köszönhetőek a mostani eredmények. A 441 előtti edzésen ugrottam a 430-at, és akkor Szabóné Molnár Krisztinával, az edzőmmel azt beszéltük, hogy jó lenne a fedett pályát úgy kezdeni, hogy a 430-at stabilan tudom – idézte fel a Hajdú-bihari Naplónak a 22 éves sportoló, akinek egyik célja, hogy szabadtéren, és fedett pályán is megdöntse az országos csúcsot.

Utóbbit Szabó Zsuzsanna tartja 4.51 méterrel még 1999-ből – érdekesség, hogy Hanga abba az évben született –, míg a kültéri rekord (4.55) gazdája éppen az edzője, Szabóné Molnár Krisztina.

– A 441 után próbálkoztam 4.52-re is, ami fedett pályás országos csúcs lett volna, de akkor nem igazán tudatosult bennem, hogy mire is ugrok. Nyilván hosszú távon az lesz a cél, hogy mindkét rekordot átírjam, de Kriszti nyugtatott, hogy van rá egy életem megdönteni – fogalmazott.

A DSC-SI rúdugrója toronymagas esélyesként várta a nyíregyházi országos bajnokságot. A 405-ös bemutatkozó magasságával meg is nyerte az ob-t, ugyanis az ezüstérmes Garamvölgyi Petrának nagy falat volt Hanga kezdőmagassága. A debreceni sportoló azután a 420-at elsőre abszolválta, ám a 435 kifogott rajta.

– Én azt szeretem, ha minél tovább bent maradnak az ellenfelek, hiszen az engem is motivál, jobban tudok fókuszálni. Amikor egyedül maradtam kissé csökkent a koncentrációm, talán túlságosan megnyugodtam, emiatt 435-ön alkottam pár szép ugrást. Sajnos jelenleg nem vagyunk sokan női rúdugrók, ráadásul java részük még nálam is fiatalabb. De nekem nem is ezzel kellett foglalkoznom, hanem a versenyre és magamra koncentrálni, hogy minél stabilabban ugorjak. A tavalyi év négy métere most minimum 420-ra stabilizálódott, én ebben érzem igazán az előrelépést – ismertette az atléta, aki a szabadtéri szezonnak is optimistán vág neki.

A felnőtt Európa-bajnokságra 460 a szint, ami egyelőre messzinek tűnik, de ha Hanga stabilan hozná a 4.40-eket, vagy akár egy kicsivel többet, akkor helyezés alapján akár esélye is lehet bekerülni a kontinensviadalra.

– A magyarországi versenyekben szabadtéren az a nehéz, hogy sokat kell ülnöm, és vagy nagyon meleg van, vagy szakad az eső. Viszont egy szabadtéri viadalnak jobb a hangulata, és a változó időjárási viszonyok ellenére én szeretek szabad levegőn versenyezni. Eddig valahogy mindig úgy jött ki, hogy fedett pályán tudtam jobban ugrani, ideje, hogy lassan ez megforduljon – mondta el Klekner Hanga.

