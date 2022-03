David Babunszki 52. percben szerezett góljával megérdemelten hozta el a három bajnoki pontot a DVSC az atomvárosból vasárnap. Ezzel a győzelemmel a piros-fehérek 31 ponttal a nyolcadik helyre léptek előre a tabellán. Érdekesség, hogy a Lokomotív pontszámban közelebb van a negyedik helyezett, eddig 35 egységet gyűjtő Zalaegerszeghez, mint a már kieső helyen lévő 25 pontos Gyirmóthoz és MTK-hoz.

– Lassan a bajnokság hajrájába lépünk ezért tudtuk, a paksi mérkőzést győzelemmel kell abszolválnunk ahhoz, hogy egy kis levegővételhez jussunk – ismerte el a Hajdú-bihari Naplónak Varga József, a Debrecen középpályása. – Szerencsére ez sikerült is, de nem volt egyszerű, hiszen a Paks focijában rengeteg veszély rejlik: sok párharcot kezdeményeznek, amiből ha rosszul jön ki az ember, komoly nehézségei támadhatnak az összecsapáson. Jól kezdtünk, 20 percig az történt a pályán, amit elterveztünk. Utána egy kicsit magunkra húztuk a tolnaiakat, de ezt az időszakot is átvészeltük. A második játékrészt is erősen kezdtük, és egy szép támadás után megszereztük a vezetést. Hátul álltuk a sarat, rengeteg párharcot nyertünk a levegőben, és sok lepattanót szereztünk, amivel kihúztuk a Paks méregfogát, hiszen a taktikájuk egyik alapja, hogy igyekeznek minél több lecsorgó labdát megjátszani az ellenfél kapuja előtt – ismertette.

A tolnaiak megfékezésére Joan Carrillo vezetőedző remek taktikát dolgozott ki, a Loki 4–1–4–1-es felállásban játszott, ahol Varga József futballozott a védősor előtt. Mivel már korábban is játszott ilyen pozícióban, így a 34-szeres válogatott középpályás számára nem okozott különösebb problémát megoldania feladatait, ráadásul itt kamatoztathatta a játéka legerősebb vonásait, a sok futást és a test-test elleni párharcokat.

– Baráth Petinek, és David Babunszkinak volt egy kicsit másabb szerepe a megszokottnál emiatt, ők így ezúttal följebb tudtak menni, és többet tudtak hozzátenni támadásban is a játékunkhoz. A David gólja utáni VAR-vizsgálatnál, ahogy telt az idő annál biztosabb voltam abban, hogy szabályos gólt szereztünk, hiszen az egyértelmű helyzeteket általában gyorsan eldöntik. Lehet, hogy egy-két szituációban volt egy kis szerencsénk is, de azért volt, mert sokat tettünk érte. A megvalósított elképzeléseinkkel kihúztuk a paksiak méregfogát, nem lehet azt mondani, hogy érdemtelen a sikerünk. Csapatmunka volt ez a győzelem, a kezdőktől a cserékig mindenki beletette a magáét a közösbe – nyilatkozta.

A rutinos labdarúgó zárásként hozzáfűzte, nem dőlhetnek hátra, a válogatott szünetben igyekeznek majd minél jobban felkészülni következő, április 2-i ZTE elleni hazai bajnokira.

