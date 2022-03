Az előző hétvégén véget ért a kosárlabda férfi NB I. A csoport alapszakasza, de most sem maradnak meccsek nélkül a honi rajongók, sőt, jön a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa idei nyolcas döntője – ráadásul a debreceni Főnix Arénában. A háromnapos viadal első felvonásaként csütörtökön lejátsszák az együttesek a negyeddöntős párharcokat.

A négy találkozó közül másodikként lép majd pályára a DEAC-Tungsram gárdája, és az Alba Fehérvárral csap össze délután 15 óra 30 perctől az elődöntőbe jutásért. A mérkőzések előtt a legutóbbi, Kecskemét elleni bajnokin 25 pontot szerző Valerio-Bodon Vincent beszélt a Hajdú-bihari Naplónak. – Mindannyian nagyon várjuk már, teljes erővel készülünk a találkozóra, jobb esetben találkozókra – mondta a fiatal kosaras, aztán hozzátette, hogy a kupa mindig más hangulatú, ezért nem lehet az alapszakaszbeli két győztes meccsre alapozni az Alba ellen.

A bajnokságban ha becsúszik egy-egy hiba, akkor azt a következő alkalmakkor lehet javítani, azonban az egyenes kieséses rendszerben erre nincsen lehetőség. – Kell egy kis szerencse is, de fizikailag és mentálisan is alaposan fel kell készülnünk az előttünk álló napokra. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor péntek, szombat és vasárnap is játszani fogunk, ez pedig eléggé megterhelő minden szempontból – emelte ki.

A gyűrű adott

A DEAC – ha a várost vesszük alapul, akkor – hazai pályán játszik, viszont ezúttal a Főnix Arénában lesznek a mérkőzések, nem pedig az Oláh Gábor utcai csarnokban. – Meg kell majd szoknunk, és így igazságos is a helyzet, mert mindenkinek idegen valamilyen szinten ez a környezet. Nagyobb tér van a palánk mögött és a pálya mellett is, mint általában a többi helyszínen. Azonban a gyűrű az adott, ugyanúgy oda kell betalálni, a miliőhöz pedig szerintem az első percekben hozzászokik majd mindenki. Ebben segítségként szolgál, hogy a csapatok legalább egyet edzhettek a Főnixben a rajt előtt – árulta el a fiatal játékos.

Mivel a Falco–Szedeák párharc 13 órától kezdődik majd, ezért Valerio-Bodon Vincenték a meccsük kezdetekor már tudni fogják, hogy az ő águkon melyik együttes jutott elődöntőbe, melyikőjük a lehetséges rivális. A debreceni hátvéd-bedobó szerint azonban ezzel nem szabad foglalkozni, mert csak az előttük álló összecsapásra kell fókuszálniuk, ha az megvan, akkor lehet törődni a következő ellenféllel.

Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa nyolcaddöntőjén kívül a hétvégén a Főnixben rendezik kiegészítő programként a Férfi Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa négyes döntőjét is, amely a másod- vagy annál alacsonyabb osztályú együttesek kupasorozata.

Bakos Attila