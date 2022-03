A vívók újvidéki korosztályos Európa-bajnokságának utolsó juniornapján is érdekelt volt magyar csapat a döntőben. A női kardválogatott Battai Sugár Katinka, Beviz Dorottya, Keszei Kíra, Szűcs Luca összetételben nagyszerű menetelésbe kezdett, és az osztrákokat (45:13), a bolgárokat (45:31), majd az olaszokat (45:18) is könnyedén intézte el. Utóbbi siker már azt jelentette, hogy a Gulácsi Ferenc válogatott edző irányította kvartett a franciák elleni döntőre készülhetett - írja a nemzetisport.hu.

A magyar lányokat az Eb előtt is az aranyra esélyesnek ítélték meg a vetélytársaik, ők pedig ehhez mérten igyekeztek brillírozni a páston. Bár azt is tudták, a franciák ellen lesz a legnehezebb dolguk. A döntőt Szűcs az egyéni Európa-bajnok, a bronzérmes Battait az elődöntőben legyőző Amalia Aime ellen kezdte, és máris 5:3-as előnyhöz juttatta a magyarokat. Ezt követően Battai és Keszei is egyetlen tussal szerzett kevesebbet, mint aktuális kihívója, így „egyharmadtávnál” 15:13-as francia vezetés állt az eredményjelzőn. A kocka akkor fordult, amikor Keszei 8:3-mal küldte pihenni Aimet, aztán Battai, majd megint Keszei remekelt, és máris 35:29-re vezetett a magyar csapat. Ekkor Szűcs is ihletett formában lépett színre, és 40:31-nél jött Battai, hogy befejezze a végére nem is olyan izgalmasnak tűnő találkozót. Aime azonban mindent megtett, hogy emelkedjen a magyar szurkolók pulzusa, és szorgos pontgyűjtésbe kezdett. Sőt, már-már vészjósló volt, amikor a 42. francia találatot is bevitte, ám Battai amennyire csak lehetett higgadt maradt, és 45:42-es győzelemhez, egyúttal Európa-bajnoki címhez segítette a piros-fehér-zöld csapatot. A mérkőzés végén egymás nyakába ugorva, megérdemelten ünnepeltek a magyar lányok.

Szerdán a Bartkó Leventét, Hamilton-Meike Jonathant, az egyéni Eb-győztes Keszthelyi Zsombort és Kovács Gergelyt soraiban tudó párbajtőrcsapat a nyolc között a franciáktól kapott ki, majd a spanyolokat és az izraelieket győzte le az ötödik helyért.

Hasonló utat járt be a magyar tőregység is (Bagdány Albert, Bálint Álmos, Mihályi Andor, Szemes Gergő), amely negyeddöntőjét az olaszok ellen veszítette el, majd a dánokat és a németeket felülmúlva lett ötödik.

A kardozó lányok sikerével a magyar küldöttség hat éremmel, az éremtáblázat élén zárta a junior Eb-t. Csapatban még a női párbajtőrözők lettek Európa-bajnokok (Büki Lili, Gachályi Gréta, Muhari Eszter, Salamon Réka), az egyéni küzdelmekben pedig az egyaránt párbajtőröző Keszthelyi Zsombor aranyat, Muhari Eszter ezüstöt, Gachályi Gréta bronzot érdemelt ki, és a dobogó harmadik fokára állhatott fel Battai Sugár Katinka is.

Az Eb csütörtökön a kadétok versenyeivel folytatódik.