A szakember 10 bajnokin ült a kispadon, érkezésével egyértelműen stabilizálódott a csapat teljesítménye. Mióta ő irányítja a szakmai munkát, a Loki csak háromszor kapott ki, három döntetlen mellett négyszer is begyűjtötte a három pontot, és 15 egységgel többet számlálhat, mint a mester érkeztekor. A csapat legyőzte a Ferencvárost, a Mol Fehérvárt, a Puskás Akadémiát és az MTK-t is, utóbbi 7 mérkőzéséből csak 1-et veszített el, 5-ször nem kapott gólt, és feljött a 7. helyre a tabellán. A folyamatokról Joan Carrillo vezetőedzőt kérdezte a dvsc.hu.

– Először is nagyon hálás vagyok, hogy megbízott bennem a DVSC vezetősége, és engem választott a kispadra. Mielőtt idekerültem, elemeztem az együttes játékát, és már akkor feltűnt, hogy sok a kapott gólok száma. Ezt mindenképp le kellett dolgoznunk egyéni és csapatszinten egyaránt. Ehhez mindenki hozzátette a magáét a játékosok közül és a stábból is, mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy fejlődjünk. Jelenleg ilyen környezet alakult ki a csapatnál, ám még nem értünk el semmit. Ezzel együtt kompaktabbak lettünk és mindenki tudja, mit miért kell tennie. Csak így tudunk fejlődni.

Az elmúlt 7 mérkőzésből 5 alkalommal nem kaptunk gólt. Minek köszönhető a fejlődés?

– 10 meccse vagyunk itt, ennek a felén nem kaptunk gólt, azonban fontos, hogy nemcsak a jó védekezésen, hanem a támadáson is dolgozunk. Azt gondolom, ha a támadók tudják, hogy a mögöttük álló védelem biztos, sokkal szabadabban tudnak futballozni. Emellett arra törekszünk, hogy emeljük az edzésen való intenzitást.

Ha egy játékos hibázik, az benne van a pakliban, de ahhoz, hogy egy csapat gólt kapjon, legalább két hiba kell.

A tréningeken igyekszünk olyan feladatokat végezni, hogy az ilyen hibák esetén a többieknek azonnal segíteniük kelljen, hogy aztán ez meccsszituációban is működjön.

Szembetűnő a fiatal játékosok szerepeltetése a csapatban…

– Számomra az a legfontosabb, hogy soha ne legyünk elégedettek, és büszke vagyok arra, amit a játékosok tettek értünk. Jól sikerült az MTK elleni meccsünk, de nem szabad hátradőlnünk. Folyamatosan fejlődni szeretnénk, a labdaúrgók és a klub is, emellett fontos, hogy továbbra is megmaradjon a balansz az öltözőn belül a fiatalok és az idősebbek futballisták között. Lényeges, hogy az ifjú játékosok nemcsak edzeni jönnek az első kerethez, hanem nekik kell megmutatniuk, mennyire éhesek a futballra. Amikor leültem a Loki kispadjára, elmondtam nekik, ha játszani akarnak, meg kell mutatniuk, mire képesek. Ahhoz viszont, hogy ifjabb játékosok is legyenek a kezdőben, a tapasztalt labdarúgókra is szükség van. Amikor kijelölöm a keretet és a kezdőcsapatot, mindig azt nézem, mely 11 játékos teljesített a legjobban a héten. Ha van közöttük fiatal, egy másodpercig sem gondolkozom azon, hogy lehetőséget adjak neki. Viszont arra is figyelünk, hogy fontos eltalálni, mikor rakjuk be őket.

Az eddig megvívott 10 bajnokija alapján mi a véleménye a jelenlegi NB I.-ről?

– Rengeteget fejlődött a bajnokság, egyre versenyképesebb mind körülményekben, mind költségvetésben. Érdekes egyébként, most nyertünk két meccset zsinórban, és ott vagyunk a tabella közepén, viszont egy-két esetleges vereséggel megint hátul találjuk magunkat. Azonban továbbra is kiemelném, hogy egyelőre semmit nem értünk el. Az egy dolog, hogy kompaktak vagyunk és kevés gólt kapunk, de ha egy kicsit is kiengedünk, könnyen a tabella alsó harmadában találhatjuk magunkat.

Négy hónapja érkezett a DVSC-hez. Hogy érzi magát itt?

– Nagyon boldog vagyok ebben a csodálatos városban. Amikor van egy kis szabadidőm, szívesen megnézem Debrecen nevezetességeit, a Debreceni Egyetem könyvtára például nagyon lenyűgözött. Ami a szurkolókat illeti, nagyon fontos láncszemnek számítanak, hisz ők adják a klub erejét. Hazai pályán és idegenben is érezzük, hogy a csapat mögött állnak, ezáltal tudunk mi is fejlődni. Boldog vagyok, és ha minden jó körülöttünk, akkor tudunk száz százalékot nyújtani. Ez szerencsére maximálisan adott.