Március 20-án Pomázon zajlott az OUT–DEAC FreeBees mérkőzés. A debreceni csapat ezzel megkezdte szereplését a Well Travel Ligában. A meccsen szerzett tapasztalatokról Gombos Szabolcs, a klub egyik edzője számolt be - írja közleményében a DEAC.

– Nagy várakozásokkal, jó hangulatban vágtunk neki a pomázi útnak, aztán a mérkőzés első néhány perce eléggé lehűtötte a kedélyeket. Sok hibával kezdtük a derbit, és az OUT kegyetlenül megtorolt minden figyelmetlenséget, így hamar elhúzott mellettünk. Már 5:0 volt az állás, amikor elkezdtünk felocsúdni, de ekkorra eléggé önbizalmunkat vesztettük, és a végére jó nagy zakót kaptunk. A 15:2-es végeredmény jól mutatja, hogy az ellenfél nem véletlenül nyerte veretlenül a tavalyi bajnokságot. A nagy különbség ellenére nincs okunk elkeseredni, hiszen hosszú még a bajnokság, és ez csak az első forduló volt. Egy kicsit még örülök is, hogy az első meccsen szaladtunk bele ebbe a pofonba, hiszen így jól látjuk, hogy miben kell fejlődni és mik a hiányosságaink. Attól nem tartok, hogy ez a vereség megtörné a csapat lendületét. Rengeteg az újoncunk, akik sokat fognak fejlődni a bajnokság hónapjaiban, és jönnek majd a sikerélmények is, de a legfontosabb, hogy a közösség nagyon összetartó, ezért biztos vagyok benne, hogy közös erővel ennél mélyebb gödörből is ki tudunk majd mászni. A cél az, hogy a bajnokság végére alakuljon ki egy stabil teljesítményre képes mag, ami köré tovább tudjuk majd építeni a csapatot. Ez pedig nem megy vereségek nélkül, de a második fordulón már egy kicsit közelebb leszünk ehhez a célhoz.

Forrás: DEAC

A bajnokság március 27-én Szigetszentmiklóson folytatódik a DEAC számára. Aznap két meccset játszik majd a csapat a Sportsziget és a Trust ellen. Az első hazai mérkőzés pedig április 2-án lesz.