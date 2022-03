A Loki-szurkolók jól tudják, hogy a klub történelmében nem volt igazán olyan korszak, ahol a keret túlnyomó többségét külföldi labdarúgók alkották volna. De mindig akadt pár légiós, akik meghatározó szerepet töltöttek be a csapat életében. A Naplónál elhatároztuk, hogy utánajárunk annak, hol tartanak és hogyan teljesítettek a hajdúsági együttest követően azok az idegenlégiósok, akik az utóbbi tíz évben elhagyták a klubot.

A négy cikkből álló sorozat az első részében a DVSC-ben meghatározó kapusokat és védőket vettük górcső alá.

Az első játékos Vukasin Polekszics, aki 2008-ban Tatabányáról igazolt a piros-fehérekhez. A monte­negrói hálóőr a debreceniekkel megfordult a Bajnokok Ligája csoportkörében, ahol például a Liverpool ellen is védhette a kaput. Polekszics 2014 őszén hagyta el végleg a Debreceni VSC-t, ezt követően megfordult Pécsen, Békéscsabán, Angyalföldön, illetve hazájában a Sutjeszka Niksics csapatában is. A futballista 2017 nyarán Békéscsabán játszott utoljára.

Polekszics mellett igazán kiváló hálóőre volt még a hajdúságiaknak Nenad Novakovics, aki 2011-ben érkezett a Lokihoz 28 esztendősen, és egészen 2016-ig erősítette a cívisvárosiak keretét. A Zilahi-díjat is elnyerő szerb hálóőr igazán remek teljesítményével vezéregyénisége volt a debrecenieknek. Novakovics 2015 áprilisában térdsérülést szenvedett, az orvosok azt állapították meg nála, hogy a profi futballt nem tudja folytatni a továbbiakban, így miután elhagyta a DVSC-t, felhagyott a labdarúgással.

Nem kap sok lehetőséget

Branislav Danilovics 2016 nyarán választotta a vasutasokat következő klubjának, a Puskás Akadémiától érkezett kölcsönbe. Első számú kapusa lett a hajdúságiak gárdájának, ahol egy esztendőt töltött, ezalatt harminc alkalommal védett. A szerb utánpótlás-válogatott futballista, miután visszatért Felcsútra, egyre kevesebbszer kezdődött vele a csapat névsora.

Majd 2019-ben Diósgyőrbe vezetett az útja, jelenleg a másodosztályú együttes tagja 33 évesen, de már a miskolciaknál sem számítanak rá túl gyakran, hiába részben magyar állampolgár.

Mirsad Mijadinoski 2009-ben költözött Debrecenbe, de előtte is futballozott hazánkban, ugyanis Újpesten játszott. Közel három évig szolgálta a Lokit, amely idő alatt 60 meccsen szerepelt piros-fehérben a macedón születésű svájci középhátvéd. 2012-ben igazolt a svájci második ligába, az idény végén pedig hetedikként zárt csapatával. Jelenleg 40 évesen is Svájcban focizik, de már nem profi szinten.

Alapemberré vált

Dajan Simac 2010 nyarán érkezett a hajdúságiakhoz, Frankfurtból tette át a székhelyét a német/horvát belső védő. A debrecenieknél hamar alapemberré vált, és több mint három évet töltött itt. Távozása után megjárta Törökországot, Szerbiát és Horvátországot egyaránt. A szerb első ligában, illetve a horvát második vonalban is egy-egy bronzéremmel gazdagodott, aztán 2018-ban pedig felhagyott a profi labdarúgással.

Dusan Brkovics a legjobb korban, 24 esztendősen 2013-ban érkezett Debrecenbe Izraelből.

Az utánpótlás szerb válogatott labdarúgó négy éven át erősítette a Lokit, ezalatt több mint száz alkalommal lépett pályára. 2017-es távozása után Litvániában folytatta, ahol ezüstérmet szerzett az idény végén. 2018-ban két évre Diósgyőrbe került, ott szintén fontos tagja volt csapatának, majd a szlovák első vonalba igazolt, ahol a hatodik helyen zártak a Radnik együttesével. Később az izlandi első osztályba vezetett az útja, jelenleg is ott játszik, az idei kiírásban a középmezőnyben tanyáznak csapatával. A légiósokról szóló cikksorozat következő részében a DVSC-től korábban távozó középpályások karrierét mutatjuk be.

Arany Balázs