A mieinknél Süveges Máté nem bővelkedett a variációs lehetőségekben - írja a beszámolója elején a dvse.hu. A vezetőedző benevezte a fiatal Szilágyi Ábelt, a télen érkezett Szergej Sasint és a tavaly óta élvonalbeli bajnokin nem játszó Rózsa Bencét is. Kósik Soma végül tudta vállalni a játékot, csakúgy, mint Korbán Richárd, Bodoróczki Tamás, Kis Ferenc, Vismeg Botond és az UVSE ellen bordatörést szenvedő Macsi Patrik viszont nem tudott elutazni a csapattal.

Alaposan bekezdtek a csapatok, így gólzáporos első negyedet láthatott a Komjádi közönsége. A világbajnok Bátori Bence gólja nyitotta a mérkőzést, melyet a következő támadásból Macsi Martin egyenlített ki. Nem sokkal később jött egy újabb Bátori-Macsi gólváltás, majd kettővel elhúzott ellenfelétől a vendéglátó. A debreceniek Smitula Gergő által zárkóztak vissza egy gólra, de az utolsó találatot a Vasas jegyezte az első nyolc percben. 5-3.

A második játékrészben a házigazda egy fokozattal fentebb kapcsolt, fokozatosan ellépett a vendégektől. A DVSE gólcsendjét Takács Kristóf törte meg az utolsó percben. A félidőben a Nikics-legénység vezetett 9-4-re.

Térfélcserét követően a debreceniek újult erővel vágtak neki a találkozónak, és habár a héten többen alig edzettek kisebb-nagyobb betegség/sérülés miatt, ez nem látszódott a medencében nyújtott teljesítményükön. Rácz Máté szerezte a DVSE első találatát, a negyed végén pedig Somlai Tamás volt eredményes. A különbség ugyan nem csökkent a két csapat között, de sikerült döntetlenre hozni a harmadik nyolc percet a bombaerős angyalföldiek ellen. 11-6.



A záró felvonás első három percében nem láthatott gólt a nagyérdemű, ezt követően azonban háromszor is betalált a Vasas. A DVSE a csapatkapitány, Smitula Gergő révén kezdte meg a felzárkózást, majd Stefanidesz Levente is bevette a hazaiak kapuját. A végén a fővárosiak még érvényesítettek egy ötméterest, amely egyben a 15-8-as végeredmény beállítását is jelentette.

A DVSE-Master Good a következő bajnokiját jövőhét kedden a BVSC-Zugló ellen játssza hazai medencében.