Az eseményen Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke köszöntette a megjelent érdeklődőket, felkonferálta a felszólalókat, és a fórum témái kapcsán megjegyezte, nemcsak az infrastrukturális beruházások a fontosak, hanem a szakemberképzés, hiszen csak felkészült edzők tudnak sikeres sportolókat kinevelni.

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke prezentációval készült a hallgatóságnak, melyen bemutatta a magyar sportfinanszírozás alapköveit. Kiemelte, négy éve volt már egy országos programsorozat, ahol ő és a kollégái igen hasznos beszélgetéseket folytattak a sportvezetőkkel, amikből a konklúziókat levonva jobban tudtak fókuszálni azokra a területekre, ahol a legnagyobb szükség volt rá.

– Hazánk történetében a legnagyobb sportfejlesztések az elmúlt időszakban történtek, amelynek jótékony hatásait a mostani és a jövő sportolói élvezhetik, de nem mindig volt ez így – hívta fel a figyelmet a sportági vezető. – A saját bőrömön is tapasztaltam, hogy 2010 előtt méltatlan körülmények uralkodtak a magyar sportban, ezen javított igen jelentősen a mostani kormányzat. Az infrastruktúra nem csak az élsportolókért van, hanem az egészségért és az egészségmegőrzésért is. Egy országos felmérés alapján 2015-ben katasztrofális egészségügyi és fittségi helyzetben voltak a fiatalok. Ekkor kezdődött el a mindennapi testnevelésprogram, melynek köszönhetően 1,2 millió fiatal kezdett el napi szinten mozogni. Ennek sikerét látva a jövőben szeretnénk, ha ez a felsőoktatásban is megvalósulna. A különböző diák-, és utánpótlásnevelési programok is hozzájárultak a fiatalok egészségének fejlesztéséhez, versenyeztetéséhez. Ezek a programok komoly stratégia mentén vannak felépítve, nem csak szimpla támogatások. Az iskolafejlesztési programban több mint 200 iskola újult meg eddig, de ebben nincsenek benne a TAO-ból fejlesztett tornatermek, sportpályák, amelyek elengedhetetlenek a gyermekek egészségének megőrzéséhez – sorolta.

Vári Attila a sporttámogatás kapcsán rámutatott, a látványsportágakban van az igazolt sportolók háromnegyede az élsportolóktól kezdve egészen a legfiatalabbakig. Külön megemlítette, hogy rendkívül büszke arra, a fogyatékossággal élő sportolók száma és eredményei is örvendetesen növekedtek az elmúlt időszakban. Hozzátette, nincs olyan ország a világban, amelyik ennyire komplexen foglalkozna sporttal és az egészségmegőrzéssel. Példaként a vizes világbajnokságot hozta fel, melyet miután lemondtak a japán szervezők, a nemzetközi szövetség egyből hazánkat kereste meg, hogy el tudnánk-e vállalni a szervezést, mert itt megvannak a feltelek hozzá. Hangsúlyozta, amikor sok tíz-, vagy százezer szurkoló érkezik egy sportversenyre, annak nem csak országimázs, hanem nemzetgazdasági pozitívumai is vannak. Végül előadását azzal zárta, hogy ahol nem az egészségre nevelés és a sportra nevelés az iránymutatás, ott megreked a fejlődés, ezért az elmúlt évek munkáját kell folytatni a jövőben is.

Kósa Lajos, a DVSC Egyesület elnökként és a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség első embereként osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A sportvezető felemlegette, hogy az elmúlt 12 évben a magyar sport páratlan és kiemelt kormányzati támogatásban részesült, ami meg is látszik az eredményeken. – Ezek nem látványberuházások voltak, hanem a gyermekeket és a tömegsportot is támogatták. Nem könnyű megszólítani a mai fiatalokat, mert a digitális világnak nagy a vonzereje. Pedig az nem tanít meg a csapatban gondolkodásra, vagy éppen a siker, a kudarc elviselésére. Sokat tanultunk az elmúlt 12 évből, és folytatni kell a fejlesztéseket, de azért akadnak kérdőjelek. Ezek egyike, hogy a szakemberképzés vajon elég sikeres-e? Meggyőződésem, hogy sokkal erősebben kell megkövetelni az edzőképzésben a minőséget, mert a szakemberek nevelik ki a sportolókat – nyomatékosította Kósa Lajos, aki példaként felhozta a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatottat, ahová az évek alatt a világ legjobb szakembereit szerződtették, hogy a tudásukkal a magyar sportot segítsék, melynek eredménye azóta már olimpiai aranyakban is megmutatkozott. Úgy fogalmazott, az egyéni sportágakban lát nagyobb fejlődési potenciált, mert az anyagi ráfordítás arányában ott jobbak a lehetőségek. Ezt az egyetemi tanulmányok mellett is megvalósíthatónak tartja, példaként említve az egyaránt olimpiai bajnok Risztov Évát, és Liu Shaoangot.

Kósa Lajos beszélt a jövő lehetséges debreceni sportfejlesztésekről is. Elmondta, a számos iskolai, termi bővítés mellett szükséges lenne egy 2-2500 férőhelyes új jeges sportlétesítmény felhúzására összefogva a Debreceni Egyetemmel, de fontos lenne egy új, 50 méteres sportuszoda létesítése is.

– Szeretném, ha jobban be lennének vonva a nagy sportlétesítmények a debreceniek sportolásába, a jövőbeli fejlesztéseket is ennek szellemében kell végrehajtani. Továbbá szorgalmazom, hogy országos szinten is valósuljon meg az, ami a cívisvárosban a DVSC és a DEAC relációjában megtörtént. Egymást erősítve, és nem egymással szemben állva lehet csak gazdagítani a város sportéletét. De ez mind nem ér sokat, ha nem a helyi fiatalok lehetőségeit segíti. Ha egy utánpótlásból érkező játékos nem lát reális lehetőséget a nagycsapathoz kerülni, akkor elmegy a kedve, és elvész a magyar sport számára – húzta alá.

Az előtte szólókhoz csatlakozva Vitányi István országgyűlési képviselő is felelevenítette, hogy korábban nem álltak ilyen körülmények a sportolók rendelkezésére.

– Van egy mondás: ép testben ép lélek. A sport nevelő hatással van az emberi jellemre, és barátságokat is teremt. Magyarországon annak idején 1975-ben először Berettyóújfaluban épült kifejezetten a tenisz számára készült csarnok. Jelenleg nagyjából 200 gyerek jár hozzánk oda teniszezni, a jövőben szeretnénk felújítani a létesítményt. Köszönet minden sportvezetőknek, mert ők azok, akik elhivatottságukkal motorjai a helyi sportnak. A mostani élsportolók meg vannak becsülve, és ez szerintem helyes irány, bízom benne, hogy tudjuk folytatni ezt az utat – zárta sorait a gyermekkorától sportoló országgyűlési képviselő.

