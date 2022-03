A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két, a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

– Nagyon vártam az Újpest elleni meccset, haza is utaztam miatta, és remek volt a hangulat – mondta Szebeni István, aztán negatívumokat is említett. – Azt azonban nem értem, hogy Joan Carrillo miért a negyedik játékvezetővel vitatkozott az egész második félidőben, szerintem lett volna fontosabb elfoglaltsága is akkor, amikor a csapata hátrányban volt. Gondolok itt arra például, hogy kettőt cseréltünk a meccsen úgy, hogy ötöt lehetett volna. A vereség ellenére egyébként nagyon felemelő volt a születésnap alkalmával olyan legendás egykori játékosainkkal találkozni és beszélgetni, mint Sándor Tomi, Kerekes Zsombi vagy Bernáth Csabi. Nagyon kellenének most ilyen kaliberű futballisták a kezdőnkbe – fogalmazott, majd elmondta, hogy szerinte a Fehérvár elszenvedi sorozatban a nyolcadik vereségét is, ezúttal a Gyirmót otthonában.

Bízik a pontszerzésben

A következő fordulóban, vasárnap délután Paksra látogat a piros-fehér gárda. – Ha megnézzük a mi védelmünket és a Paks támadósorát, akkor nagy valószínűséggel nem ússzuk meg bekapott gól nélkül – kezdte az esélylatolgatást Bernáth Csaba. – Azonban a tolnaiaknak rendszeresen be is találnak az ellenfeleik, hiszen Bognár Györgynek az a taktikája, hogy próbáljanak meg eggyel többet lőni, ezt használhatnánk ki valahogy. Sok, akár három-négy gólos összecsapásra számítok, és nagyon bízom benne, hogy két vereség után legalább egy pontot szerzünk. Egy döntetlennel már nem lennék elégedetlen – mondta, majd hozzátette, nagyon örül, hogy Baráth Péter személyében ismét egy debreceni fiatal mutathatja meg magát a magyar válogatottban.

