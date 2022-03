Az MVFC az NB I. rájátszásának negyedik fordulójában a Veszprém otthonába látogatott szerda este.

A találkozó első góljára a 11. percig kellett várni, ekkor Komáromi sarokrúgását követően Fridrich érkezett középen és a hosszúba lőtte a játékszert. Újabb találat nem született az első játékrészben, így 1–0-s állással mehettek pihenőre a felek.

A második húsz percet is a hazaiak indították jobban, Pál duplázta meg az előnyt. A vendégek első találatára a 29. percig kellett várni, ekkor Kártik Zsombor készített le egy labdát Szabó Péter pedig távolról kilőtte a jobb alsót. Majd egy minutum alatt két Mezei-Vill találat született, előbb Nagy Imre bombázott a hálóba, majd Rafinha közelről volt eredményes. A veszprémiek azonban nem adták fel, két minutum alatt kettőt lőttek, előbb Tatai, majd Rutai vette be a kaput. A végeredményt Pál állította be a hajrában, így 5–3-ra kikapott a Mezei-Vill Veszprémben.

Az MVFC a következő körben az Újpestet fogadja március 28-án.

Arany Balázs