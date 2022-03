Véget ért a férfi Extraliga röplabdabajnokságának alapszakasza. A DEAC együttese a hetedik helyen zárta a szezon első felét, vasárnap játszották utolsó mérkőzésüket a másodikként végzett Kaposvár otthonában, ahol 3:0-s vereséget szenvedtek a debreceniek.

Jól kezdték a meccset

A találkozó másnapján az egyetemi gárda vezetőedzője, Fodor Antal értékelte tanítványai hétvégi teljesítményét a Hajdú-bihari Naplónak. – Az alapszakasz utolsó bajnokiját vívtuk vasárnap. Próbáltunk a meccsre minél jobban felkészülni, igaz, több meghatározó játékosunk is hiányzott. Az első játszmában nagy küzdelem zajlott, fej fej mellett haladt a két gárda, volt nyerési esélyünk, de a végén hibáztunk néhányszor, így a hazaiak kerültek előnybe. Sajnos ezt követően látszott a kaposváriakon, hogy magabiztosabbá váltak, ennek köszönhetően be is húzták a másik két játszmát. Teljesen megérdemelt volt a hazai csapat sikere – fogalmazott a szakember.

Fodor Antal beszélt arról is, hogy mennyire teljesültek az alapszakaszbeli célkitűzéseik. – Nem lehetek elégedetlen, az őszi szezonban legyőztük idegenben a fő riválisunkat, a Dunaújvárost, így a minimális terveinket sikeresen teljesítettük. Télen érkezett két légiós hozzánk, őáltaluk minőségi javulás történt a játékunkban. Ez az eredményekben is megmutatkozott, hiszen a DKSE elleni újabb siker mellett a Kistextet, valamint a Kecskemétet is fölülmúltuk. Majd jött egy kisebb sérüléshullám, ennek is betudható, hogy további bravúrokat már nem tudtunk elérni. A folytatásban az első négy közé jutásért folyik majd a harc, akárkivel is találkozunk, nem mi fogunk az esélyesnek számítani, de ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni a jó eredmények érdekében, biztos vagyok benne, hogy igazán kiélezett találkozókra van kilátás – zárta gondolatait a cívisvárosi együttes vezetőedzője.

A folytatást illetően a jövő héten startoló negyeddöntőre az 1–3. csapat a helyezésüknek megfelelően növekvő sorrendben választanak maguknak ellenfelet az 5–8. pozícióban végzettek közül, a negyedik helyezett pedig a megmaradó együttessel játszik az elődöntőbe jutásért.

