„A 2021–22-es NB I/A-s bajnoki idény nyitányán az 11teamsports és a BeStrong jóvoltából vadonatúj kihívás indult útjára a DEAC-Tungsram élvonalbeli mérkőzéseinek nagyszünetében: a helyszínen lévő szimpatizánsaink egy félpályás kísérlet értékesítése ellenében hétről hétre növekvő nyereményalapért szállhattak harcba. Tíz sikertelen próbálkozást követően február 13-án, az Oroszlány elleni találkozón végre megtört a jég, a hosszú utánpótláskosaras-múlttal rendelkező, huszonöt esztendős Bogdán Mihály dobása 275 ezer forintos tétnél csapódott a gyűrűbe. Győztesünk kedden át is vehette megérdemelt jutalmát, melyet a szponzorok képviseletében Nyilas Tünde, egyesületünk nevében pedig Djordje Dreno­vac nyújtott át neki” – írja a deac.hu.

– Elsőre fel sem fogtam, hogy tényleg bement, jó pár percnek el kellett telnie, mire magamhoz tértem a pillanat varázsából. Rengetegen gratuláltak a csarnokban, ami elképesztően jólesett, továbbá annak is nagyon örülök, hogy korábbi csapattársaim és edzőim közül is sokan látták a számomra mindmáig hihetetlen jelenetsort. Összességében mindenképpen egy felejthetetlen élménnyel gazdagodtam, Berényi Sándornak pedig azt üzenném, hogy továbbra is szabadon igazolható vagyok! – idézte fel viccesen tapasztalatait a kihívás nyertese.

A március 12-i, Atomerőmű SE elleni összecsapás alkalmával ismét elkezdik feltölteni a perselyt a DEAC-nál, az induló összeg 25 ezer forint, azonban immáron megújult játékszabályokkal.

HBN