A Debreceni Egyetem jégkorongcsapata az Erste Liga elődöntőjének negyedik összecsapásán 4–3-ra legyőzte a Csíkszeredát szerda este a Debreceni Jégcsarnokban. Ezzel a cívisvárosiak a négy győzelemig tartó párharcban 3–1-re csökkentették a hátrányukat, valamit kiharcolták, hogy szükség legyen az ötödik mérkőzésre.

A DEAC másodedzője, Kecskeméti Áron értékelt a klub honlapjának a találkozót követően. – Mindegyik Csíkszereda elleni meccsről elmondhatjuk, a küzdőszellemmel nem volt problémánk, de tudjuk, hogy egy remek csapat a riválisunk. Az egész mérkőzésre kivetítettük azt a hozzáállást, hogy nem a könnyebbik utat akarjuk választani, szeretnénk visszakapaszkodni. Kiemeltük az öltözőben, hogy 3–0-s összesített állásról még senki nem tudott felállni, de már nem egyszer példaként ékeskedtünk a magyar jégkorongban, az a célunk, hogy ebben is összejöjjön a bravúr. De nem akarunk ennyire előre rohanni, lépésről lépésre kell haladnunk. A szerdai összecsapáson csapatként dolgoztunk, ez hozta meg a sikerünket – mondta.

Kecskeméti Áron arra is kitért még, hogy büszkék a fiatal tehetségeikre, akik fölnőttek a feladathoz, hiszen láthatjuk a gólszerzőket, akik juniorból jöttek fel, de remekül pótolják a hiányzó alapembereket.

A klub oldalának a hajrában a győztes találatot szerző Molnár Dávid is nyilatkozott a mérkőzést követően. – A szerdai meccs volt a második alkalom, hogy előnybe kerültünk a párharc során, kedden korán érkezett rá két válasz is, amely kizökkentett minket. A negyedik meccsen próbáltunk négy sorral játszani, ez hatásosnak bizonyult, illetve rengeteg energiát fektettünk ebbe a hatvan percbe, amely a helyzeteink számán is jól látszott. Viszont ezek kihasználása még nem volt az igazi, bízunk benne, hogy pénteken eredményesebbek leszünk – zárta gondolatait a debreceni hokis.

A DEAC együttese a párharc ötödik összecsapásán Csíkszeredán pénteken 17 óra 30 perctől vendégszerepel. A találkozót az Erste Liga TV online élőben közvetíti.

Arany Balázs