Török Gergely 2.19-et ugorva hatalmas egyéni csúccsal és egy országos bajnoki ezüstéremmel zárta a fedett pályás atlétikai szezont. A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola (DSC-SI) fiatal magasugrója októberben kezdte felkészülést, számszerű elvárásokat nem támasztott maga elé, egyszerűen csak ott szerette volna folytatni, ahol abbahagyta.

– Korábban 2.10 körüli volt az egyéni csúcsom, emiatt úgy vágtam bele a munkába, hogy szeretnék legalább annyit stabilan ugrani – ismertette a Hajdú-bihari Naplónak Magyar Zoltán tanítványa. – Én mindig a fejlődést és a stabil ugrást helyezem előtérbe. Nem szeretek konkrét számokat mondani, mert nem akarom, hogy a megfelelési kényszer miatt egyfajta gát alakuljon ki bennem. Természetesen a cél az, hogy mindig egyéni csúcsot ugorjak, de hogy mekkora legyen az, így nincs előre kitűzve. Ami aznap bennem van, mindig megpróbálom kihozni magamból – taglalta.

Török Gergely öt versenyen indult a szezonban, és szép fokozatosan lendült formába, amelyet az eredményei – 2.04, 2.06, 2.13, 2.16 és 2.19 – is mutatnak. A múlt hétvégi ob döntőjének végére már csak ketten maradtak a nála jóval rutinosabb nyíregyházi Bakosi Péterrel, Gergely elsőre átvitte a 2.19-et, míg ellenfele rontott, így a maradék két kísérletére 2.22-re tetette a lécet – amit utolsó próbálkozásra megugrott, így végül övé lett az aranyérem. A debreceni atléta az ezüstnek is láthatóan nagyon örült, de az egész verseny alatt is érezhető volt rajta egyfajta lazaság.

– Nem szeretek ráfeszülni az ugrásra, mert ha stresszelek, akkor nem tudom megcsinálni azt, amit kell. Ha arra figyelek, hogy első vagy második leszek, idegeskedek, és rágom magam, akkor sose fog kijönni az, amit tényleg tudok. Ez egy laza sport, úgy is kell csinálni. Az utolsó 2.22-es kísérletem előtt leültem pár másodpercre, mert dolgozott bennem az öröm és az adrenalin az egyéni csúcs miatt, de mivel egyáltalán nem engedtem el, hogy megugrom a 2.22-t is, így muszáj volt kitisztítani a fejemet. Nekem tényleg mindegy volt, hogy ezüst vagy arany, mert én az ugrásban gondolkodom, hogy az legyen minél fényesebb – hangsúlyozta a 19 esztendős magasugró.

Ahogy fogalmaz, a mostani hetet lightosra veszik, aztán folytatódik a munka, de már a szabadtéri szezonra. Ott 2.10-e van, úgyhogy jó esélye van ott is javításra. Kiemelte, a kinti idényt illetően még nincsenek konkrétumok, mivel a korosztályában idén nem rendeznek nagy világversenyt

– Jövőre lesz U23-as Európa-bajnokság, arra 2.16-al már van szintem – újságolta. – Idén szeretnék minél több versenyen indulni, minél jobb eredményeket elérni. A fedett szezonban nehéz készülni, mivel Debrecenben egyelőre nincs fedett magasugró pálya, de ha minden jól megy, ez majd megváltozik. Idén kétszer tudtunk átmenni gyakorolni Nyíregyházára, plusz amikor élesben ugrottam a versenyeken. Természetesen különböző rávezető gyakorlatokkal – felugrások, ugróiskola – lehet készülni, de magát a lécmunkát, illetve a többi olyan mozgást – például nekifutást – amik elengedhetetlenek a magasugráshoz normálisan összerakni, ahhoz azért nem árt, ha van egy magasugró dombom amire tudok ugrani. Ezek miatt hozzám közelebb áll a szabadtéri szezon, hiszen arra a cívisvárosban is tökéletesen fel tudok készülni. Az benne van, hogy kint fúj a szél, esik az eső, meg hasonlók, de ezt bele kell kalkulálni az ugrásokba – nyilatkozta Török Gergely, aki ha nyáron 220 fölé kerülne, azzal már elégedett lenne.

MSZ