A DEAC női futballistái az Újpesttel csaptak össze idegenben vasárnap délután. Krascsenics Csilla nem utazhatott a fővárosba, mivel Tolnán játszott futsalmeccset. A vezetőedzőt Kengye Vivien helyettesítette. A beugró tréner dolgát nehezítette, hogy több játékosra sem számíthatott, hívja fel a figyelmet a deac.hu.

Jobban kezdték a lila-fehérek a mérkőzést, de néhány perc után a Debrecen is lendületbe jött. Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de az eredmény nem változott. A DEAC-nál Szabó Nikolett mutatott be szép védéseket, ám a hazaiak kapusa, Pap Petra sem unatkozott. A 83. percben aztán Mucsi Bianka előtt adódott óriási helyzet, de elhibázta a meccslabdát. Ettől függetlenül az egyetemi csapat értékes ponttal gazdagodott a rangadón. A fővárosiak egyébként tíz emberrel fejezték be az összecsapást, mivel Benkő Mónika a 91. percben pirosat kapott.