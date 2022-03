A DVSC honlapján felidézi, a Zalaegerszeg hálója immár csaknem 500 perce érintetlen, a vendégek 5 forduló óta veretlenek, és ezeken a találkozókon még gólt sem kaptak.

A ZTE ennek megfelelően az előkelő negyedik helyen tanyázik a tabellán, igaz, mindössze 4 egységgel gyűjtött többet, mint a 31 ponttal 8. Loki.

A feladat tehát adott, megzörgetni Demjén Patrik kapus hálóját. Erre azért van remény, hiszen a DVSC-nél csak három együttes rúgott több gólt az OTP Bank Ligában, a 40 szerzett találat nem számít rossznak. A hazai gólokra már csak azért is szükség lenne, mert a ZTE ebben a pontvadászatban kétszer is legyőzte a debreceni csapatot (Debrecenben és Zalaegerszegen is 2-1-re, mindkétszer a hajrában), így éppen ideje lenne pontokat szerezni a dunántúliak ellen.



A Loki a cívisvárosban csaknem 3 éve győzött utoljára a Zalaegerszeg ellen, akkor 3-2-re sikerült nyerni Trujic, Szécsi és Garba góljaival. Három rúgott gól vélhetően most szombaton is elég lenne a sikerhez, bár nem tudni, a vendégek milyen lelkiállapotban érkeznek Debrecenbe. A válogatott szünet alatt ugyanis csatáruk, Koszta Márk Dél-Koreába igazolt, majd lemondott Waltner Róbert vezetőedző. Őt Molnár Balázs pótolja majd, már a szombati találkozón is.