Nyíradony VVTK–Sárrétudvari KSE 3–1 (0–0)

50 néző. Vezette: Juhász D. (Sovány L., Puskás Z.).

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Perényi R., Nagy K. (Ungvári P.), Kántor T., Gáll F. (Lukács L.), Bogár M., Kiss G. (Bara M.), Daru I., Kovács Gy. (Szilágyi Z.), Tömöri L. Edző: Dán Ferenc.

Sárrétudvari KSE: Turai A., Kiss Cs., Tóth N., Kiss N., Füleki B., Vass Á., Gál M. (Balogh Sz.), Nagy L. (Vincze Cs.), Nemes B., Kiss D., Nagy M. Edző: Földesi Ambrus.

Gól: Gáll F., Bara M., Nagy K., illetve Nagy M. Kiállítva: Perényi R. Ifi: 1–1.

Dán Ferenc: A mai meccsen is úgy léptünk pályára, hogy meg akarjuk nyerni a mérkőzést. Tudtuk, hogy ez nem lesz egyszerű az előttünk álló Sárrétudvari ellen. A meccsen megmutattuk, hogy hátrányból is tudunk játszani, a második félidőben a cseréink jól szálltak be a játékba, és sikerült fordítanunk. Gratulálok a fiúknak, szép munka volt. Nyilván az ellenfélnek meg további sok sikert kívánok. Dolgozunk tovább!

Földesi Ambrus: A mai mérkőzés eredménye a múlt heti mérkőzés hozadéka volt.





DASE–Derecskei LSE 0–3 (0–3)

40 néző. Vezette: Gulyás S. (Horváth J., Gálfi F.).

DASE: Kerekréti G., Nagy L., Fény B. (Rácz N.), Csák Zs., Győri R., Éder G., Bucz B. (Molnár B.), Balogh B. (Kang J.), Ibrahim K. (Dobos Á.), Gudmundsson J. (Kiss L.), Deák Z. (Éder B.). Edző: Kovács Miklós.

Derecskei LSE: Fülöp G., Szilágyi M. (Pilcsuk L.), Bun R., Alimán J., Komjáti D., Bozsányi T. (Pintér D.), Csizmadia Cs. (Sinka M.), Burkus D., Tonhaizer F., Borbíró D. (Papp Á.), Vadász I. Edző: Szép Sándor.

Gól: Szilágyi M., Vadász I., Bozsányi T. Jók: mindenki, Komjáti D. a mezőny legjobbja.

Kovács Miklós: A mai nap megszakadt egy szép sorozatunk, így elveszítettük a 2022-es veretlenségünket. Sajnos a mai nap semmi sem jött össze nekünk, reméljük, hogy a jövő hét végétől újra egy sikeres sorozatot tudunk indítani, és elindulunk felfelé a tabellán. Sok sikert kívánok a Derecskének, és gratulálok a győzelmükhöz.

Szép Sándor: Régen volt sikerélményben részünk a DASE csapata ellen, de úgy gondolom, a mai mérkőzésen sikerült a játék minden elemében feléjük nőnünk, és egy rendkívül sportszerű mérkőzésen hazahoztuk a 3 pontot. Gratulálok és köszönöm csapatomnak a mai teljesítményt, további sok sikert kívánunk a DASE csapatának.