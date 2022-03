A Debreceni Egyetem férfi futsalosai a Veszprémet fogadták péntek este az NB I. felsőházában. Az alapszakaszban nem szerzett pontot a DEAC a bakonyiak ellen, és sajnos most sem jártak sikerrel.

Mint az a deac.hu-n olvasható, nem úgy indult a találkozó, ahogy az egyetemisták remélték, hiszen a harmadik percben már kétgólos hátrányban voltak. Előbb Rutai Balázs köszönt be, majd Pál Patrik passzából Tatai József talált be. Ezt követően Berecz Rafaelnek akadtak ígéretes megmozdulásai, de az eredmény nem változott. A 16. minutumban egy Krajcsiról kipattanó labdát pofozott be Tatai. Nem sokkal később Tatai gólpasszal jelentkezett, az akciót Rutai fejezte be. A támadás előtt Thiago gyanús körülmények között került a földre, ám a játékvezető sípja néma maradt. A nagy hátrány miatt a DEAC-nak elég hamar elő kellett vennie az öt a négy elleni felállást. A szünetig Thiago jelentkezett egy veszélyes lökettel, de nem jött össze a szépítés.

A második játékrész elején Tatai vette be a Debrecen üres kapuját. A lelátóról úgy tűnt, hogy kezezés történt, de a sporik nem láttak szabálytalanságot. A folytatásban hősiesen küzdött a DEAC, aminek köszönhetően nyílttá vált az összecsapás. Thiago szabadrúgását nem védhette Spandler Mátyás, majd a brazil légiós Szentes-Bíró Tamást szolgálta ki. A 30. percben Harmati Tamás tovább faragott az egyetemi csapat hátrányán. A DEAC a harmadik találata után is nagy nyomást helyezett a veszprémiekre, de nem lett szorosabb az állás, mivel Harmatival és Thiagóval a kapufa kibabrált. Aztán Tatai egy szögletet követően megvillantotta a lövőtechnikáját, ezzel 3-6 állt az eredményjelzőn. A lefújásig Tatai és Rutai is kihasználta, hogy kapus nélkül játszott a Debrecen.

Először is el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok a csapatomra! A srácok keményen dolgoznak az edzéseken, de nem hagyják nekik, hogy egyenlő körülmények között vívjanak meg egy mérkőzést. Nagyon sajnálom a fiúkat, mivel vért izzadnak, de nem a pályán dőlnek el a dolgok… Nyilván akadtak hibáink, de most nem ez a legfontosabb

– összegzett Elek Gergő vezetőedző.

Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy ekkora differencia nem volt a két gárda között. A következő bajnokink április 4-én lesz, ekkor az Újpest vizitál a csarnokunkban.